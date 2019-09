Revilla comerá este miércoles con Sánchez y le pedirá "alternativas" para que las CC.AA. puedan recibir las entregas a cuenta

El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla, comerá este miércoles, 4 de septiembre, a solas con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), un encuentro "de trabajo" en el que harán un seguimiento del pacto en el que se basa el apoyo de los regionalistas a la investidura de Sánchez y en el que el jefe del Ejecutivo regional pedirá al socialista "alguna alternativa" para que las comunidades autónomas puedan recibir las entregas a cuenta.

Así lo ha avanzado este martes al ser cuestionado por los temas que abordarán en este encuentro, del que no ha querido revelar ni el lugar donde se celebrará ni la hora. Sin embargo, ha avanzado que será una comida, en la que solo estarán él y Sánchez y del que habrá un "comunicado conjunto".

El pacto PSOE-PRC

Sobre el pacto suscrito este verano entre el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y el diputado nacional del PRC, José María Mazón, por el que los regionalistas apoyan la investidura de Sánchez a cambio de una serie de compromisos en infraestructuras para Cantabria, Revilla ha explicado que se va a ir viendo cómo se van cumpliendo.

A su juicio, hasta ahora, se están cumpliendo ya "parte" de los compromisos, aunque, según ha apuntado, falta el "más importante": la licitación del tramo Palencia- Alar del Rey, que el presidente cántabro espera que pueda llegar al BOE antes de final de año y que se pueda "salvar" incluso el hecho de que haya un Gobierno en funciones.

También Revilla intentará obtener el compromiso de Sánchez de que "en cuanto" haya Gobierno en España, si está el PSOE en él, y una vez aprobados los próximos Presupuestos Generales del Estado se puedan pagar "de golpe" dos tramos de la deuda de Valdecilla (22+22 millones), dado que este año la partida que correspondía a 2019 ha quedado pendiente.

Además, quiere analizar con Sánchez otros compromisos incluidos en el pacto, como es el apoyo del Gobierno regional al polígono y área logística de La Pasiega (Piélagos). "Yo estoy convencido de que la voluntad del Gobierno y de él es cumplir rigurosamente lo que se ha firmado. Por fin", ha asegurado.

Entregas a cuenta

Al margen del seguimiento de este pacto, Revilla quiere hablar con Sánchez la situación de "penuria" que están pasando algunas comunidades autónomas, como Cantabria, al no recibir del Estado las entregas a cuenta pendientes debido a que hay un Gobierno en funciones, tal y como dictaminó la Abogacía del Estado.

Revilla pedirá a Sánchez que se busque una salida. "Alguna alternativa creo que tiene que haber porque no se puede asfixiar a las comunidades autónomas en base a un informe de la Abogacía del Estado, que hay que respetar, pero también tiene que encontrarse alguna fórmula porque no podemos dejar de atender a la gente", ha afirmado el regionalista, que espera que el presidente del Gobierno en funciones "le diga algo al respecto".

El presidente regional ha señalado que, en el caso de Cantabria, deberían de haberse transferido por parte del Estado 135 millones a la comunidad, los cuales se destinarán "sobre todo" a atender a las personas "que más lo necesitan", como los perceptores de la Renta Social Básica o los dependientes. "No son partidas para inversiones en piscinas o carreteras", ha apostillado.

Financiación de las comunidades autónomas

Otro asunto que Revilla pondrá sobre la mesa, será el del futuro modelo de financiación autonómica, un tema en el que los regionalistas le trasladarán "la preocupación" de los cántabros, y posiblemente de otras comunidades, como Galicia o Asturias, sobre los criterios de reparto que se establecerán: si por población o por coste efectivo de los servicios.

"Yo en las conversaciones que he tenido con él hasta ahora, él comparte, el criterio que yo vengo exponiendo de que hay que financiar en función del coste de los servicios. Es que no se puede hablar de justicia si no se hace así", ha defendido Revilla, que ha dicho saber que otras autonomías con mucha población, como Madrid o Andalucía, entre otras, reclamen que el reparto sea en función del número de habitantes.

El presidente regional ha vuelto a advertir que esto no solo sería "catastrófico" para Cantabria sino también para la "lucha contra la despoblación" de las zonas rurales.

Así, ha asegurado que si no se van a poder atender los pueblos con médicos, maestros o posibilitar que estos tengan carreteras o conexión de banda ancha de internet, estar "abocados a que todavía la desertización de España sea cada día peor".

El encuentro de Revilla y Sánchez de este miércoles se celebra en un momento en el que aún no se conoce si habrá o no repetición electoral, una cuestión que se dilucidará este mismo mes.

En este sentido, Revilla ha explicado que quiere hablar con Sánchez del "papel de los votos del PRC en el Congreso de los Diputados" en el caso de haya repetición electoral, un escenario que, según el regionalista, es lo más previsible en estos momentos dado que ve "muy complicado" el pacto PSOE-Podemos, que, además, no les permitiría sumar mayoría absoluta.

El presidente cántabro ha valorado la oportunidad que tiene mañana de poder tratar estos asuntos con Sánchez en esta reunión, a la que acudirá con bolígrafo y bloc de notas y donde --dice-- "lo secundario sea comer" y "lo importante" tratar estos temas" que afectan a Cantabria.

"No siempre se tienen tres horas con un presidente para analizar estas cuestiones pendientes", ha dicho el regionalista, que ha señalado que, aunque mantiene una "fluida relación" con el presidente del Gobierno en funciones a través del teléfono, esto "no es lo mismo que estar sentados con un bolígrafo y un papel" como podrá hacer este miércoles.

El encuentro de Revilla y Sánchez se celebrará el mismo día en que el presidente de Gobierno en funciones clausurará a las 13.30 horas el 33 Encuentro de la Economía Digital y las Comunicaciones de AMETIC celebrado esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Revilla ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en la localidad de Valle (Ruesga), donde ha acudido a la festividad de la Virgen del Milagro.