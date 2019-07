Revilla cree que Sánchez no superará el primer debate de investidura

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, cree que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no superará el debate de investidura de los días 22 y 23 de julio.

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Revilla ha hecho un llamamiento a la "cordura" a las formaciones políticas y a "pensar en los intereses de España" por encima de los partidistas porque la convocatoria de unas nuevas elecciones "sería un drama que puede tener consecuencias muy graves" y que perjudicaría sobre todo a las personas más necesitadas.

Al ser preguntado por la carta del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, publicada en La Vanguardia, en la que promete revisar su posición si el Congreso rechaza el gobierno de coalición, Revilla ha reconocido que le gustaría que ésta "significase un cambio porque estoy seguro que el PSOE no va a meter en el Gobierno a Pablo Iglesias y menos de vicepresidente".

Además, ha insistido en que la coalición PSOE-Unida Podemos "no tiene garantizada ni muchísimo menos la gobernabilidad" y podría suponer que otras fuerzas, "no el PRC", ha dicho Revilla, negaran su apoyo a leyes importantes, como la de presupuestos.

"Una coalición se hace si tienes la garantía de gobernar y en este caso no la tiene. Y esa postura de Sánchez yo creo que no la a va a cambiar. ¿La va a cambiar Iglesias?. Ayer no, con lo que me da la impresión de que en estas dos primeras votaciones, ojalá no ocurra, no vamos a tener presidente", ha reflexionado el regionalista.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "cordura" de los partidos puesto que, ha dicho, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 prorrogados supone que se va a dejar de gastar en las autonomías 5.000 millones (132 en Cantabria) para cuestiones como la dependencia, la renta social básica, etcétera.

Para Revilla, las formaciones políticas "deben reflexionar mucho" sobre el "daño" que está haciendo a los ciudadanos el partidismo, y les ha invitado a que "funcionen con el eslogan" 'qué es mejor para los españoles'.

Además ha advertido que nuevas elecciones generales tendrían consecuencias "muy negativas". "Que se llegue a un acuerdo porque sino, y hay nuevas elecciones, yo no voto", ha declarado.

Sin embargo, posteriormente ha matizado que él "vota siempre", y ha dicho que hay "mucha gente que está muy cansada" de tantas elecciones. "Ya está bien", ha instado, apuntando que, de seguir así, el país sería "ingobernable", por lo que ha apostado por dejar gobernar al que gana "si no hay alternativa", como es el caso del PSOE tras los últimos comicios generales.

"Es incomprensible lo de Ciudadanos"

Preguntado por la reflexión del nuevo presidente de la Fundación Euroamérica, el socialista Ramón Jáuregui, de que en España se está perdiendo el respeto al pacto ante la negativa del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de volver a reunirse con Sánchez, Revilla ha manifestado que "es incomprensible lo de Ciudadanos".

Tras recordar que él ha mantenido una "relación muy fluida" con Rivera, el regionalista ha dicho que no entiende su postura actual.

Y ha instado a los líderes políticos a que "vengan por Cantabria", donde desde hace años se gobierna sin mayorías absolutas y "ha habido presupuestos desde 2003 el 1 de enero" con apoyos de diferentes partidos.

"Hay que tener cintura" política, ha remarcado, recordando que estamos ante una "España plural". Sin embargo, "ahora hay un partidismo exagerado, donde cada uno va a lo suyo y nos olvidamos de los problemas de España".

Y ha finalizado insistiendo en que "se están perdiendo 5.000 millones de euros de inversión este año, lo que crea mucha infelicidad a la gente porque no es dinero para gastar en romerías, sino para los necesitados. Haría un llamamiento para que pensaran más en los españoles y menos en los partidos".