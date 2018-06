Revilla espera que Zuloaga sea "más reivindicativo" que el anterior delegado del Gobierno

El presidente regional, Miguel Angel Revilla, espera que el nuevo delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, "tenga otro talante", sea "más reivindicativo" que el anterior y tenga "personalidad para exigir y sumarse a las reivindicaciones del Gobierno de Cantabria.

"Peticiones que comparte", porque las ha hecho antes de ser delegado del Gobierno y ahora supongo que las defienda con el mismo ímpetu y con mucha más fuerza", ha dicho Revilla en declaraciones a los medios sobre el nombramiento del secretario general del PSOE y alcalde de Santa Cruz de Bezana.

"Espero que rememos en la misma dirección y que apoye todo lo que el Gobierno de Cantabria tiene planteado en Madrid como más urgente", ha destacado Revilla, quien ha citado "por orden de importancia" el tren de altas prestaciones.

Preguntado sobre el nombramiento en sí y el hecho de que Zuloaga sea también el candidato del PSOE a la Presidencia de Cantabria, Revilla ha respondido que cuando un partido llega al poder "es normal y habitual que ponga a los suyos". "No va a poner a los rivales, eso es ley de vida, le podrán para visibilizar su imagen de cara a las próximas elecciones", ha añadido.

En su opinión, "lo importante es que esté en la misma línea de reivindicar cosas para Cantabria que coinciden con las que he planteado yo y con las que ha planteado el Gobierno; que vayamos de la mano, y que luego no se convierta en un delegado del Gobierno que hace de tapón o disculpe o justifique la inanición de un gobierno de España".

"No lo espero, y si lo hace le criticaremos", ha dicho Revilla, quien ha señalado que el anterior delegado del Gobierno -Samuel Ruiz (PP)-, "desde luego no hizo nada". "Era como un jefe de oficina de la Coca Cola o de cualquier empresa, todo lo que hacía el Gobierno estaba bien aunque no hiciera nada", ha espetado.

Revilla ha añadido que el delegado de Gobierno del PP "no pedía nada". "Yo no le vi nunca reivindicar nada, era como una cosa que estaba ahí en plan secretario", ha afirmado.

El presidente ha recordado que trasladará las reivindicaciones pendientes de Cantabria a Pedro Sánchez "dentro de unos días cuando me llame, como a todos los presidentes, a la Moncloa", y ha vuelto a citar entre ellas el tren de altas prestaciones, el pago de la deuda de Valdecilla y la recuperación del convenio de Comillas.

"Hay que acabar ese tren como sea; no sé como lo ha dejado este hombre (--el exministro de Fomento, Iñigo de la Serna--); no sé como estarán los proyectos, porque anuncios ha hecho muchos pero se nos va después de un año y medio sin haber licitado ni un metro del tren de altas prestaciones", ha comentado Revilla.

El presidente ha añadido que el nuevo ministro de Fomento "lo tiene que volver a retomar rápidamente y que veamos ya este año algún tipo de adjudicación".

Sobre el pago de las obras de Valdecilla, ha recalcado que el Pedro Sánchez tiene que asumir también el compromiso de Rajoy, que "se va como moroso". "Las cosas que promete un presidente o un Gobierno las hereda el siguiente, si es un gobierno serio, entonces esperemos que pague lo que se debe de Valdecilla", ha añadido.

Por otro lado, ha dicho que van a intentar recuperar el proyecto de Comillas, del que el PP "se alejó y dejó de pagar" el compromiso que había firmado el ministro de Educación en aquel momento, Angel Gabilondo, con la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga.