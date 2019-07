Insultos racistas en el transporte público de Bilbao: "monos de mierda", "puto africano"

"Me lo dices en inglés, en francés, en castellano, en suajili... Un puto africano. Sois unos monos de mierda". Estas son las palabras con las que una mujer se dirigía el pasado 1 de julio a otros usuarios en un tren de cercanías público que se dirigía a Bilbao, tal y como ha trascendido en un vídeo difundido este miércoles.

"Estábamos en el tren y pusimos los pies sobre los asientos. Entró una mujer y nos empezó a decir que este es un mundo de mujeres y que no hay hueco para machistas", ha declarado uno de ellos a la plataforma Es Racismo. Siguieron a lo suyo, pero, según relatan, la mujer prosiguió con los insultos y comenzó a grabarlos. Uno de ellos preguntó a la mujer por qué los grababa, a lo que ésta, aseguran, respondió acusándolos de machistas y de tener la intención de violarla.

Según la plataforma antirracista, la mujer "es profesora en un colegio de Deusto (Bilbao) y que está en contacto directo con niños y adolescentes a los que puede transmitir estas conductas".

A continuación las descalificaciones derivaron hacia el racismo. "No sé qué le pasó —señala el joven—, empezó a decir que los negros no servimos para nada, que solo hemos venido a España a vivir del cuento y que solo servimos para destruir cosas. Dijo también que en este país no pintamos nada y que nos volvamos al nuestro", relata.

La mujer pasa después a dirigirse a ellos en inglés y, acompañando los insultos de gestos, les dice que son "unos monos". En un momento dado, otro de los pasajeros del tren se dirige a la señora, en tono recriminatorio, pidiéndole que deje de increparlos, pero ella hace caso omiso. "Inmigrantes", dice, en tono burlesco.

Los jóvenes denunciaron la agresión ante Es Racismo, pero, de momento, no han emprendido acciones legales.