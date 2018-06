BBK Music Legends: llega la tormenta musical del verano

El boom de los festivales de música veraniegos sigue a pleno rendimiento, también por tierras del norte, ofreciendo casi para cualquiera una opción que se adecue a las fechas, actuaciones y precio (salvando las distancias) que más desee o le convengan. Claro ejemplo de este fenómeno es, aparte de que las tres capitales del País Vasco cuenten todos los años con festivales repletos de artistas internacionales, que cada vez más localidades cercanas (Eibar, Mundaka, Dima…) apuesten también, en formatos más asequibles, por este tipo de eventos y ‘reciclando’ en más de una ocasión grupos que ocupan la segunda línea en festivales de gran formato como cabezas de cartel.

Toda esta tormenta musical veraniega se produce, además, en un margen de un par de meses y a muy pocos kilómetros de distancia; para que un potencial asistente no tenga excusa posible y la empresa promotora pueda anunciar con orgullo el codiciado ‘sold-out’ -entradas agotadas- vía redes sociales. Cantidades de impacto económico y cifras de asistencia aparte, en este artículo les proponemos un repaso a los diferentes artistas que visitarán Euskadi y Navarra en los próximos meses (finales de junio-septiembre), así como las novedades que presentarán los principales festivales.

La variedad de estilos entre los diferentes eventos, e incluso entre las actuaciones de un único festival, son el principal atractivo para no tener que irse muy lejos a disfrutar de artistas de renombre o disfrutar con esa formación local que no pudimos ir a ver a una sala los meses pasados. Aunque las tendencias alternativas sigan aumentando su presencia, aún hay mucho sitio para los amantes del rock o el heavy, colándose asimismo la electrónica y el rap entre los carteles.

Festivales en sus primeras ediciones apuestan seguro por grupos que garanticen un buen número de entradas vendidas, así como también lo hacen por bandas emergentes que estén cosechando éxitos con sus primeros trabajos; la competencia no es poca, y sabido es que la mayoría de promotoras no se arriesgarán a no poder organizar la edición siguiente. Así las cosas, Berri Txarrak es el nombre que más repite en los carteles (hasta 3 veces) seguido de otros fijos como Belako o La M.O.D.A, que también suman más de una actuación por estas tierras. La nota negativa, por otra parte, es la muy escasa presencia que siguen teniendo las mujeres en prácticamente la totalidad de estos eventos, siendo la estadística aún más abrumadora si a cabezas de cartel nos referimos.

Festivales de gran formato

Bilbao BBK Live (Kobetamendi, 12,13 y 14 de julio) sigue con fuerza siendo uno de los festivales más importantes del Estado y ha logrado, otro año más, formar un cartel más que interesante, con la dificultad añadida que supone competir con el gigante madrileño Mad Cool en fechas. Siendo este último quien se ha llevado los cabezas de cartel más codiciados como Pearl Jam o Arctic Monkeys, el festival organizado por Last Tour apuesta por agrupar más de una banda potente cada día y potenciar su espacio de electrónica Basoa. En primera línea encontraremos a fijos de la música alternativa internacional como Florence + The Machine (presentando su inminente cuarto álbum), los esperados Gorillaz o The XX, muy bien acompañados por My Bloody Valentine, The Chemical Brothers, Noel Gallagher e incluso de otros estilos como los ritmos latinos de Bomba Estéreo o el reggae de los pamploneses Iseo & Dodosound.

53 son ya las ediciones del Heineken Jazzaldia donostiarra y del 25 al 29 de julio la ciudad volverá a llenarse de música en sus diferentes escenarios repartidos por la misma. Entre los muchos nombres del cartel debe destacarse el del cantante Gregory Porter, quien repite actuación tras el éxito cosechado el año pasado y presentando, en esta ocasión, un tributo a Nat King Cole acompañado de una orquesta sinfónica. Otros artistas de renombre como el panameño Rubén Blades, el ganador de Eurovisión en 2017 Salvador Sobral o el reconocido compositor francés Yann Tiersen (creador de la BSO de Amélie) ofrecen un amplia variedad a escoger entre estilos, precios y formatos. Como cada año, la playa de la Zurriola acogerá conciertos gratuitos como los del mencionado Blades, Gary Clarck Jr. o los locales Mikel Erentxun, Amateur e Izaro. Con unas ediciones menos (42), en el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz (17-21 de julio) se podrán ver las actuaciones de la mediática Carla Bruni –con su último trabajo ‘French Touch’-, Cory Henry o Kool & The Gang, que clausurarán los conciertos del Pabellón Mendizorroza. En el Teatro principal actuaran artistas del jazz del siglo XXI como el pianista vitoriano David Cid, el trompetista Avishai Cohen o la chilena Camila Meza.

Un festival en Urdaibai

En plena reserva de la Biosfera de Urdaibai se ubica el escenario del cada vez más consolidado Mundaka Festival (27, 28 y 29 de julio), evento que un año más tendrá en artistas internacionales y un paisaje incomparable sus principales reclamos. !!!(Chk Chk Chk), Vintage Trouble, Bunbury, Biffy Clyro o Belako son algunas de las actuaciones de las que se podrá disfrutar durante los tres días. En la capital bizkaitarra, una nueva edición del BBK Music Legends trae a músicos con una gran trayectoria en el rock como Jeff Beck, Ana Popovic, Steve Winwood, o Mavis Staples.

Más eventos musicales, pero en tierras gipuzkoanas. A caballo ganador, y nunca mejor dicho, apuesta también Donostia Festibala (antes Kutxa Kultur), contando nuevamente con el trío de Lekunberri Berri Txarrak para encabezar su sorprendente nueva apuesta. El festival del hipódromo, además del cambio de nombre, parece que deja a un lado su estilo indie para apostar por un cartel con bastante rap, más austero y sin los importantes artistas internacionales de años anteriores. Kase.O, Nathy Peluso, C.Tangana o Riot Propaganda lo completan junto con conciertos programados en uno de los escenarios por las salas Dabadaba y Le Bukowski. Por si Tangana y el Nega –Riot Propaganda– deciden repetir su sonado beef (o el puñetazo que le propinó en su día el primero al segundo), tranquilos, los han programado en días distintos. Mismas fechas, 14 y 15 de septiembre, compartirá este año el festival de música de la feria cannábica Expogrow de Irun, el cual ha adelantado dos nombres por el momento: El Canijo de Jerez y los franceses Deluxe.

Por último, cabe mencionar la gran fiesta del heavy que se celebrará en la localidad vizcaína de Dima los días 28 y 29 de septiembre: Dimetal Fest. Nacida “desde la ilusión de cuatro locos” (tal y como rezan sus redes sociales), totalmente gratuita y con más de 30 bandas locales y extranjeras encabezadas por Angelus Apatrida, The Wizards y Crisix, será una cita ineludible para sus habitantes y todos los fanáticos de este género. Lapuebla de Labarca (Rioja Alavesa) también tendrá su pequeño festival de rock con el Lapuebla Rock Fest, por el que pasarán El Drogas, Riot Propaganda o Zea Mays, entre otros. Se celebrará el 29 y 30 de junio y contará con zona de acampada.