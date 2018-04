Barakaldo aprueba una nueva ordenanza para regular el acceso de las personas mayores a los recursos residenciales

Además, a través de la normativa de precio público, se ha introducido, como novedad, el concepto de progresividad fiscal a la hora de abonar dichos recursos, posibilitando que sean las vecinas y vecinos que más tienen los que más pagan, según ha informado el Consistorio.

La normativa ha recogido propuestas de todos los partidos políticos que se han implicado en su elaboración. Entre las medidas aceptadas destaca la presentada por EAJ-PNV junto a Irabazi, que afecta a la Ordenanza Reguladora del Precio Público, en la que se recoge el concepto de progresividad fiscal para los usuarios que cuenten con un patrimonio superior a los 3.000 euros, distribuyendo el coste entre el 65% y el 100% de la plaza en función de patrimonio (En la horquilla entre 3.000 y 16.135 euros).

La ordenanza recoge los recursos de viviendas comunitarias, apartamentos tutelados y, además, plazas en residencias; una medida consensuada en el seno de Eudel, junto a la Diputación Foral de Bizkaia y los municipios que conforman la comarca.

También se recoge el perfil de las personas para el acceso a plazas permanentes, los requisitos, el régimen económico, el procedimiento administrativo para el acceso, los criterios de prioridad, la asignación de plazas y las situaciones de urgencia, entre otras cuestiones.

Asimismo, se han contemplado situaciones para estancias temporales. "De esta manera creamos un servicio que ofrece garantía, tranquilidad y seguridad a las vecinas y vecinos que se vean en la necesidad de hacer uso de estos recursos", ha indicado el concejal de Acción Social, Mikel Antizar.

ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA

El pleno también ha aprobado la adhesión de Barakaldo a la Red de Ciudades por la bicicleta. "La bicicleta es un medio de transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente, por eso es conveniente realizar acciones a favor del uso de este medio de transporte, no solo para el ocio, sino también para los desplazamientos habituales", ha indicado el concejal de Disciplina Urbanística y Medio Ambiente, Gorka Zubiaurre.

"Entrar a formar parte de esta red nos permitirá a las barakaldesas y barakaldeses mayores facilidades para, por ejemplo, hacer uso de la herramienta 'Biciregistro', que protege ante el robo de bicicletas", ha resaltado.

La adhesión a esta red complementará las acciones que ya se vienen realizando desde el Área de Servicios Municipales para reforzar las zonas de aparcamiento con nuevos aparcamientos de cuatro horquillas, que permiten a los usuarios dejar las bicicletas en la calle con mayor seguridad. Además, poco a poco se están completando los tramos de bidegorri de la ciudad.

La última actuación en este sentido se ha realizado en el tramo de Ronda de Azkue, que ya está conectado con el bidegorri que va hasta la playa de La Arena, la zona de Zuazo-Arteagabeitia, llegando hasta las proximidades de Lutxana. También se ha trasladado a las sociedades públicas Burtzeña Parkea, Bilbao Ría 2000 y la Diputación Foral de Bizkaia la necesidad de desarrollar la conexión con bidegorris de otros municipios.

"En este sentido, todo lo que sea sumar en el fomento y el impulso de la bicicleta nos parece buena idea", ha matizado el concejal, animando a los vecinos al uso de la bicicleta en sus desplazamientos por el municipio.

SIN RESPUESTA A LAS ALEGACIONES DEL TRAZADO DE LA VSF

El Pleno también ha llegado al acuerdo unánime para convocar antes del 10 de mayo la Mesa de Trabajo sobre la Variante Sur Ferroviaria. "El equipo de gobierno presentó al Gobierno Central unas alegaciones al trazado actual del proyecto solicitando el soterramiento. Aún no hemos recibido respuesta de las mismas", ha indicado Jon Andoni Uria.

"Nos comprometimos a convocar la Mesa cuando hubiese novedades. Hasta el momento no se ha recibido contestación sobre si se atiende o no esa respuesta, ni tampoco se ha recibido de Euskal Trenbide Sarea (ETS) alternativa diferente, por lo que ante la ausencia de respuesta a las alegaciones y de avance en la tramitación del proyecto, no se ha convocado la Mesa", ha recordado Uria.

Se han autorizado trabajos geotécnicos solicitados por cuenta de ETS, precisamente dentro de los estudios que se estiman necesarios para conocer las características de los terrenos a atravesar. "Nada raro o sospechoso se desprende de ello, al contrario, demuestra que se está estudiando la alternativa del soterramiento", ha indicado el concejal.

"Respetamos el contenido de la moción y es lógica la inquietud que se cita, pero no es cierto que se esté actuando de espaldas a la ciudadanía. Convocaremos la Mesa de Trabajo, pero, salvo novedades en los próximos días, no llevaremos información diferente a la ya conocida públicamente", ha matizado.

El portavoz, Jonan Uria, ha recordado que la alcaldesa, Amaia del Campo, y EAJ-PNV Barakaldo mantienen su postura inicial en relación al proyecto de la VSF. "A pesar de lo que muchos quieran hacer ver a través de la manipulación, la alcaldesa siempre he defendido que el proyecto es beneficioso para el país, pero que el trazado actual es una barbaridad para Barakaldo. Esa era nuestra postura antes, y sigue siéndolo ahora", ha concluido.