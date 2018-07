Ongi Etorri Errefuxiatuak ve "esperpéntico" que se impidiera pernoctar el miércoles a personas en el albergue de Bilbao

La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak (OEE), ha calificado este jueves de "esperpéntica" la situación vivida la noche de este pasado miércoles en el albergue habilitado por el Ayuntamiento en la capital vizcaína para acoger a personas en situación de tránsito migratorio hacia otros destinos, cuando se impidió pernoctar a varios inmigrantes.

La portavoz del colectivo, Txus Blanco, ha afirmado, durante la concentración que han llevado a cabo este jueves ante el edificio consistorial bilbaíno, que la Cruz Roja "solo admitió" esa noche a 38 personas en el albergue, "a pesar de tener espacio para más" y "alegando que parte de ellas habían pernoctado más de dos noches" en el recinto.

La portavoz de OEE ha asegurado que personas pertenecientes a su colectivo se hicieron cargo de dar alojamiento a parte de esas personas que se quedaron fuera del albergue. El cálculo llevado a cabo por su plataforma cifra en "alrededor de 80", las personas llegadas a Bilbao en los últimos días y "solo se ha habilitado una solución residencial a alrededor de medio centenar".

Respecto a la posibilidad que otro centro de acogida sea habilitado en Bilbao en próximas fechas, Blanco ha afirmado que les "gustaría saber en qué condiciones". "Porque lo que nosotros planteamos es una acogida integral", ha puntualizado.

En esa línea, ha recordado que organizaciones que tratan esta problemática hace tiempo que han planteado la necesidad de un albergue en Bilbao con capacidad como mínimo para 100 personas, y ha habido propuestas para edificios que no están siendo utilizados".

Blanco ha declarado "estar de acuerdo" en que sean organismos como Cruz Roja los que gestionen la atención a los inmigrantes, "porque quien debe hacer esto son las organizaciones preparadas para ello, pero seguimos detectando, como el miércoles, personas que se quedan en la calle delante del albergue y nadie va a explicarles qué otros recursos hay a su disposición".

La portavoz de OEE ha remarcado que "no se puede seguir con esta labor porque no es nuestro trabajo". "Lo que queremos es sensibilizar e informar de la problemática pero nuestro trabajo no es cubrir las inoperancias y la irresponsabilidad de las instituciones", ha señalado.

Blanco ha apuntado asimismo que es posible que algunas de estas personas en tránsito, "lleguen con necesidades sanitarias que deben tratarse y hay que estar preparados para detectar necesidades, no solo cumplir con los dos días de estancia estipulados".

En su opinión, "falta voluntad política para acometer acciones de acogida porque el discurso oficial dice que somos una ciudad de acogida pero no se está siendo coherente con lo que se dice en público".

En las declaraciones públicas, hablan de acogida a los inmigrantes y hay que ser coherente porque el pasado miércoles ante la puerta del albergue no había ninguna institución. El colectivo considera, finalmente, que el ayuntamiento "ha optado por esconder la realidad sin importarle las personas".