Oxfam Intermón celebra este domingo en San Sebastián su tercer concierto solidario con cinco grupos locales

La ONGD Oxfam Intermón celebrará este domingo en la sala Dabadaba de San Sebastián su tercer concierto solicario con la actuación de cinco grupos locales, Alexjosebuskers, El Callejón del Gato, Cane, The Last Jack y The Burns.