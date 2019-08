'Ramones', 'Moonshakers' y 'Desorden' abren el domingo en Bilbao el ciclo de música rock Rabba Rabba Girl!

El primer concierto del ciclo que se desarrollará en agosto, septiembre y octubre se celebrará a partir de las 13.00 horas en la explanada situada frente al Itsasmuseum (Museo Marítimo). La cita musical con tintes de igualdad arrancará con las actuaciones de los grupos 'Ramonas', 'Moonshakers' y 'Desorden'.

Según ha informado la Diputación foral de Bizkaia, el objetivo de este ciclo musical es reconocer la aportación de la mujer a la música rock y visibilizar su trabajo también en el circuito de la música en directo en Euskadi.

En total, una decena de grupos, solistas y hasta un coro, todos ellos liderados o formados íntegramente por mujeres, actuarán en el ciclo de conciertos Rabba Rabba Girl!.

Entre las bandas que participarán en esta primera edición destacan los grupos internacionales 'Liza Colby', 'Kim Lenz', 'Ramonas', el coro formado por 30 mujeres 'Rock&Choir/ Zirzira Ahots Taldea', 'Koko Jean & The Tonics', así como artistas locales de la talla de 'Moonshakers', 'Rosebud' o 'Desorden', entre otros.

La Diputación ha destacado que a lo largo de estos años se ha producido un aumento del número de bandas en Euskadi en las que las mujeres juegan un "papel esencial en grupos de calidad pero no lo suficientemente reconocidas" en el circuito de programación de conciertos.

Rabba Rabba Girl! será un ciclo de conciertos "con la mujer como protagonista" y con el pop-rock en todas sus variantes como género musical conductor del mismo.

El Departamento de Igualdad ha señalado que, con esta nueva iniciativa -relacionada en esta ocasión con el mundo musical-, continúa su apuesta por "visibilizar y empoderar" a la mujer en todas las facetas de la vida pública.

"No existen territorios vedados a las mujeres y no se puede desperdiciar el talento de más del 50% de la población en pleno siglo XXI. No solo queremos que las mujeres pisen fuerte en los escenarios, que ya lo hacen desde hace décadas por derecho propio, defendemos que se las visibilice y que sean referentes para el resto de la ciudadanía, sobre todo para los sectores más jóvenes", ha destacado Laespada.

Según ha manifestado, con este ciclo, los promotores pretenden homenajear al movimiento estadounidense feminista 'Riot Grrrl', que en los primeros años 90 generó un circuito alternativo para visibilizar el papel de la mujer en el rock más allá de los estereotipos de fan/groupie o "simple imitadora" de las bandas masculinas. "Ellas tomaron las riendas de su música y sacudieron unos cimientos que parecían inamovibles hasta ese momento", ha apuntado.

Rabba Rabba Girl! nace para consolidar la programación de un concierto mensual con dos bandas en cada cita, una local y otra invitada posibilitando contactos entre ellas para ampliar escenarios de actuación. El objetivo del mismo es ofrecer referentes de liderazgo femenino dentro de la escena musical, según ha indicado el coordinador de la iniciativa, Txarly Romero.

Cada fecha, según ha explicado, estará compartida por al menos una banda local y una invitada (normalmente internacional) para la creación de contactos entre ellas. Además, está prevista una pequeña entrevista con alguna de las artistas en el mismo escenario para abordar temas relacionados con sus experiencias en el mundo de la música y elementos informativos desplegados en la explanada donde se celebrarán los conciertos.

La vocación del ciclo es que se convierta con el tiempo en la referencia de la programación de música para bandas lideradas o formadas por mujeres en el País Vasco.