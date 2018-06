Trabajadores del Taller USOA de Barakaldo recibirán desde este viernes el incremento del 1% del salario en sus nóminas

Tras la aprobación en el consejo de aplicar esta subida salarial, el ejecutivo local ha explicado que "dio las indicaciones oportunas a la gerencia del taller para que, sin esperar a final de mes, se enviase una nómina extra que recogiese el incremento".

Además, la semana que viene recibirán una nueva nómina en la que se aplicará el incremento de este 1% relativo a los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo.

De esta manera, ha destacado el gobierno jeltzale, el Taller USOA "continúa avanzando en el cumplimiento del nuevo convenio, firmado el pasado 2017". Así, ha recordado que "las primeras medidas cumplidas fueron las referidas a 2016 y 2017, de forma que en los años 2016 y 2017 se recogía la equiparación del salario base al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2016 y un incremento del 1% con respecto a 2015 en los conceptos retributivos, punto que está ejecutado con carácter retroactivo".

En el caso de 2017, ha explicado, "se recogía la equiparación del salario base al SMI de 2017 con un incremento del 1% adicional, y un incremento del 1% en los conceptos retributivos con respecto a los de 2016". Este nuevo incremento del 1% también está ejecutado con carácter retroactivo, ha dicho el gobierno municipal.

En lo relativo a 2018, el convenio especifica que el "salario base será igual al SMI vigente en 2018 incrementado en un 1% adicional, si ello no fuera contrario a la legalidad o bien a aquel que permita la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor si este incremento fuera mayor", y recoge que el Salario Base "no será inferior a 750 euros mensuales siempre y cuando dicha cuantía fuera permitida y no contraria a lo que establezca la legalidad".

INCREMENTO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY

El gobierno municipal ha recordado que la ley de los Presupuestos Generales del Estado fue aprobada inicialmente el pasado mes de mayo, "permitiendo un incremento salarial máximo de 1,75%, por lo que una vez se ratifiquen los presupuestos del Estado en el Senado, los trabajadores de USOA experimentarían una subida salarial del 1,75%, el máximo permitido por ley, de esta manera que el salario mínimo de USOA alcanzaría los 748,22 euros".

Desde el ejecutivo jeltzale han señalado que los sindicatos demandan llegar hasta los 750 euros, pero, "tal y como se recoge en el convenio, este incremento solo sería posible siempre y cuando el gobierno socialista de Madrid, presidido por Pedro Sánchez, permita en la ley un incremento salarial mayor".

"Mientras eso no suceda, tal y como apuntan tres informes técnicos del interventor Municipal, el Asesor Jurídico del Ayuntamiento y el Asesor Jurídico de USOA, el pago de 750 euros sería ilegal y, por lo tanto, imposible de poner en práctica", ha concluido.