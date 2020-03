El aumento de interesados en acoger perros pone en alerta a las protectoras de animales: "Los quieren para la cuarentena y luego devolverlos"

Una de las razones por las que los ciudadanos tienen permitido salir a la calle pese al estado de alarma por el coronavirus es para sacar a pasear a su perro. Por ello, algunas personas han optado por crear anuncios en internet para alquilar a sus mascotas -de manera que hasta la plataforma Milanuncios ha tenido que prohibir publicaciones de este tipo-. Otras, directamente, han acudido a las protectoras de animales o centros de adopciones de perros, para hacerse con su animal de compañía al que sacar a pasear y así, despejarse de la cuarentena. Una picaresca que ha puesto en alerta a los trabajadores de las protectoras de animales en Euskadi.

"No sabemos a cuántos hemos rechazado, pero sí que están demostrando mucha picaresca. Lo bueno es que ya llevamos años en esto y sabemos quiénes realmente quieren acoger a un perro porque lo van a cuidar y quienes los quieren para pasearlos durante la cuarentena y devolverlos, que los hay. Por eso hasta que pase la cuarentena no vamos a realizar acogidas, yo me curo en salud. Adopciones sí que estamos realizando, pero a personas que conocemos", señalan desde la Sociedad Protectora de Animales de Bizkaia a este diario.

Según esta protectora, a los usuarios que tan solo quieren un perro para sacarlo a pasear durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus "se les pilla fácil": "Hacen preguntas como 'luego se podrán devolver, ¿no?' Al minuto y medio de hablar con ellos ya sé lo que pretenden", declaran. En este tipo de protectoras de animales diferencian entre la acogida y la adopción de las mascotas. El primer caso, la acogida, es para animales que se encuentran en situaciones críticas: cachorros abandonados, perros que acaban de pasar por una operación y necesitan cuidados especiales, etc. En el segundo caso, el de la adopción, se trata de una entrega del animal sin periodo específico de estancia en la casa que la adopta y se les realiza toda la documentación correspondiente.

En la Asociación Protectora de Animales SOS Vitoria aseguran que están recibiendo "peticiones inusuales" para realizar acogidas. "Son 10 o 12 casos en estos días, una cifra inusual. No nos interesa que a los dos meses nos devuelvan el perro. Tiene que haber un compromiso de permanencia", denuncian a eldiario.es.

"Hemos rechazado a media docena"

En la asociación protectora Puppy Bilbao dada la creciente demanda de personas que quieren acoger durante estas semanas, han optado por dejar de realizar acogidas y limitarse tan solo a adopciones a "personas de confianza".

"Hemos rechazado a media docena, bien porque son personas que quieren un perrito para sacarlo ahora que está así la situación o bien por el tema de transportarlos. Desde que esto empezó solo damos perritos a personas de confianza, que ya han acogido antes y les conocemos. A la hora de acoger, además, hay una serie de medidas preventivas por el coronavirus, como dar los perritos bañados y al llegar a casa volver a bañarlos. Nos lo estamos tomando muy en serio", señalan desde la asociación bilbaína.

Desde la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Gipuzkoa aseguran que no se da pie a que este tipo de situaciones ocurra, debido a que, hasta que no conocen personalmente al posible adoptante, no deciden si entregar o no al animal. Por lo tanto, aunque hablan por teléfono con personas interesadas, seguirán esperando a que se levante el estado de alarma para poder entregar a los perros.