La Justicia avala la exhumación del general franquista Sanjurjo del Monumento a los Caídos de Pamplona

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha revocado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona el pasado julio y avalado la clausura de la cripta integrada en el Monumento a los Caídos aprobada por el Ayuntamiento de la capital navarra. Esa clausura conllevó la exhumación de los restos mortales allí enterrados, entre ellos los del general José Sanjurjo.

A diferencia del juez de instancia, el Superior considera que Consistorio pamplonés es "competente" de acuerdo con la normativa de aplicación para clausurar un lugar destinado a enterramiento.

Además, el Tribunal razona que en el caso enjuiciado había un "consentimiento expreso a las exhumaciones" emitido por parte de la autoridad eclesiástica en la que se integra la parroquia titular del usufructo, esto es, por el Arzobispado de Pamplona y Tudela.

"Desde esa perspectiva", explica, "el acuerdo de clausura de la cripta como lugar de enterramiento y la decisión de exhumación de los restos mortales en ella existentes resulta conforme al ordenamiento jurídico, dado que es adoptada por los titulares de los derechos sobre el edificio; de un lado la administración propietaria y de otro el Arzobispado, que es la autoridad eclesiástica superior a la concreta parroquia que ostenta el derecho de usufructo sobre la cripta", razona la Sala.

El Tribunal apunta que la decisión adoptada por el Ayuntamiento no contraviene la Ley de Memoria Histórica. La cripta es de uso privado y no está abierta al público y, por otra parte, la simbología franquista fue retirada y no conserva en la actualidad ninguno de los elementos de exaltación que originariamente presentaba.

Para la Sala, "el llamado Monumento a los Caídos ya no tiene el significado conmemorativo con el que fue erigido, y la cripta aunque evidentemente compartía esa inicial finalidad de exaltación, al estar reservada a uso privado y cerrada al público, tampoco la puede proporcionar en la actualidad".

Concurso de ideas

Por otra parte, el Ayuntamiento de Pamplona ha recibido 49 propuestas para el diseño del entorno urbano del Monumento a los Caídos en el concurso internacional de ideas de arquitectura convocado por el Consistorio para definir cómo debe ser esta zona de la ciudad.

Durante este mes de enero, un jurado internacional elegirá entre cinco y siete propuestas, que después serán desarrolladas y sometidas a participación ciudadana para que el conjunto de la ciudadanía pueda realizar sus aportaciones. Entre estos proyectos se decidirá el que se llevará a cabo finalmente.

Será el jurado quien realice la apertura de los sobres y quien compruebe cuántas de las propuestas recibidas apuestan por mantener resimbolizando el edificio, modificarlo o incluso desmantelarlo. Se estima que esa información podría conocerse a finales de mes.