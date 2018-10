Pablo Carbonell representará 'El mundo de la tarántula' en Noáin, Tafalla y Aranguren

Dirigido por José Troncoso y coproducido por Pentación Espectáculos y Boullosa Comunicación, podrá verse en el Centro Cultural de Noáin el 26 de octubre, Centro Cultural de Tafalla el 27 de octubre y en la Casa de Cultura Valle de Aranguren el 28 de octubre, a las 21.45 horas, las 19.00 horas y (con dos pases en Aranguren) a las 20.00 horas y 21.45 horas, respectivamente, ha informado en una nota la productora del espectáculo.

El espectáculo 'El mundo de la tarántula' parte del libro autobiográfico homónimo de Pablo Carbonell, uno de los artistas más polifacéticos del panorama artístico y un icono de la música española.

En él cuenta sus memorias. "Antes de salir a actuar no me tengo que concentrar en ningún personaje, incluso cuando canto alguna canción lo hago porque me conecta íntimamente con un tiempo o una persona que tiene un significado especial para mí", explica Carbonell sobre su forma de estar sobre las tablas y continúa aclarando que "mientras escribía el libro fui descubriendo una serie de cosas; esas mismas cosas las volveré a descubrir en el escenario: las lágrimas, las carcajadas también serán las mismas".

Para José Troncoso, 'El mundo de la tarántula' supone "un viaje luminoso en el que, de la mano de Pablo, conoceremos a personajes y viviremos situaciones que, de otra manera, sencillamente, no nos atreveríamos a vivir".