El problema para los medios en España

En este año de pandemia, la tendencia común en todo el mundo es que la confianza en las noticias ha aumentado. A la pregunta de ¿confías en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo?, de media, el 44% de los encuestados en 46 mercados que suponen más de la mitad de la población mundial dicen que sí, según el informe anual del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford. Esto es seis puntos más que hace un año. En toda Europa la tendencia hacia arriba es pronunciada, con más de diez puntos de subida de la confianza en países como Dinamarca, Noruega, Suecia o Italia. España es la excepción. La confianza en las noticias, que está en el 36%, es decir, más baja que en la mayoría, está igual que en 2020, cuando llevaba ya un par de años cayendo.

En España, según otro estudio del Reuters, hemos cubierto especialmente bien la pandemia. Al menos, esos dicen los lectores, que se sienten mejor informados sobre el virus o la campaña de vacunación en España por los medios que por los políticos u otras fuentes. Pero esos datos se refieren a la cobertura de la pandemia. El resto de las noticias parecen no despertar la confianza que existe en otros países vecinos.

En este año y medio turbulento, los periodistas de este periódico y de otros medios sin duda han hecho una labor extraordinaria que nada tiene que envidiar a la de medios con más recursos en países más ricos. La capacidad de reacción a las crisis, y también a la última hora, ha sido un punto fuerte del periodismo español de las últimas décadas. Pero el golpe y el reconocimiento en lectores y suscriptores (¡gracias por tu apoyo!) no deben hacernos olvidar la tendencia de fondo que estamos viviendo en el último lustro, el progresivo desinterés por las noticias en España. De hecho, se aprecia una bajada generalizada de interés que ni la necesidad de información esencial sobre todo en los primeros meses de la pandemia ha conseguido revertir: en España, el porcentaje de personas muy interesadas en las noticias ha caído 17 puntos desde 2016.

¿Cuáles son las causas? Es difícil apuntar sólo a una, pero algunos datos dan que pensar. Las mujeres jóvenes, en particular, no se sienten bien reflejadas por los medios y consideran que cuando son protagonistas de las noticias no son tratadas de manera justa. La mayoría de mujeres jóvenes en España consideran que existe este problema, con un porcentaje negativo de 20 puntos en la percepción de la cobertura, uno de los más altos del mundo.

Si miramos datos por ideología, en España las personas que se consideran reflejadas injustamente son sobre todo las que se definen de derecha, pero también la mayoría de las que se definen de izquierda. Las de centro también están descontentas aunque es el único caso en el que prácticamente hay el mismo número de contentos que de descontentos. Aunque quienes más se quejan, en el mundo en general, son las personas que se definen de derecha, los porcentajes de enfadados tampoco son tan pronunciados en otros países.

Cada medio tiene su perfil y desde luego hay diferencias muy sustanciales sobre estándares, variedad de información y cuidado a la hora de reflejar el país, pero los datos deberían servirnos para plantearnos si hay suficientes voces en nuestras noticias, si reflejamos suficientemente bien la vida de las personas sobre las que informamos y si seguimos los temas con más impacto.

La confianza es un valor etéreo y frágil, tan difícil de medir como de conservar, pero es de lo que dependemos cada día. Escuchar más y dejarnos arrastrar menos por los políticos vacíos probablemente nos ayude.