Azcón: nula gestión, mentiras y descrédito en Europa

Los fondos de recuperación de la Unión Europea han supuesto una gran oportunidad para la transformación económica de nuestro país y de nuestra región. Europa lo sabe y España, que ya ha recibido 37.000 M€, también. Quien parece no entenderlo es el Partido Popular, aunque tampoco resulta sorprendente, porque los datos no interesan a su estrategia permanente de degastar al Gobierno nacional. Y como hablar de gestión y programa no les conviene, solo queda recurrir a las mentiras, ataques e incluso amenazas. Lo que tampoco parecen entender es que lo único que consiguen de esta forma es dañar la reputación de España en Europa. Porque después de cinco años en la oposición, convertir a España en un circo fuera de nuestras fronteras es, tristemente, su única propuesta.

El último intento desesperado en esta huida hacia adelante ha sido el del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, quien de forma malintencionada ha afirmado que la futura ley de amnistía pondrá en peligro la inversión europea en nuestra comunidad. Pero, más allá de intereses partidistas desproporcionados, ¿cuál es realmente la situación actual?

A principios de diciembre, el Gobierno de Pedro Sánchez mandó a la Comisión Europea la lista con los 100 mayores perceptores de los fondos europeos NextGenerationEU. En este listado destaca la apuesta por la movilidad sostenible en los ámbitos de las infraestructuras ferroviarias, el entorno urbano y la cadena de valor del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), que benefician enormemente a nuestra comunidad autónoma. A modo de ejemplo, unos 60 M€ han ido a parar a la conexión Huesca-Canfranc y casi 100 M€ a la conexión Zaragoza-Teruel -Sagunto.

Las inversiones realizadas en ayuntamientos de todo el país también tienen un lugar destacado en la lista. Después de Madrid, el Ayuntamiento de Zaragoza es la segunda institución local que más fondos europeos ha recibido, con casi 60 M€.

En esta fase de implementación de los fondos nos encontramos con que hay un peso importante de las Administraciones públicas, pero el principal perceptor es el sector privado. Hasta la fecha, de los más de 30.000 M€ distribuidos en convocatorias de programas de ayudas y licitaciones, más del 40% han ido dirigidos a las empresas (14.000 M€), lo que supone un impacto positivo directo en la economía real del país.

Por tanto, la realidad choca de nuevo con los mensajes que Azcón lanzó en Bruselas para denunciar un supuesto reparto “sectario” por parte del Gobierno de España. Sin embargo, vuelve a la carga con mensajes catastrofistas sobre el futuro de las inversiones por una supuesta crisis del Estado de derecho que solo existe en los discursos del PP. Unas declaraciones que, por cierto, sonrojan a cualquiera al venir de un partido que lleva cinco años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, situación que sí ha sido criticada por la Comisión Europea.

Los datos desmienten sus acusaciones y dejan al descubierto que la estrategia de Azcón de vincular la ley de amnistía con la ejecución de los fondos sólo pretende ocultar los logros que ya ha traído consigo el plan de recuperación para Aragón. Gracias a la gestión del anterior Gobierno autonómico, la región tiene comprometidos el 80% de los 1.600 millones de euros asignados. Iniciativas como el plan de banda ancha y el kit digital, proyectos de alta tecnología en hospitales, de investigación en enfermedades asociadas a la edad o programas de desarrollo urbano sostenible para pequeños municipios se combinan con grandes paquetes de inversión, como el mencionado PERTE VEC o el programa de producción de hidrógeno verde.

Estos datos hablan de un éxito que se repite en todo el país. Hasta la fecha, España ha recibido un total de 37.000 millones de euros de la Unión Europea y desde el Tesoro se han pagado más de 36.200 millones a ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y otros órganos de gestión. Más de 500.000 proyectos han sido financiados con los fondos europeos para la recuperación, algunos de gran envergadura como las infraestructuras ferroviarias o los PERTEs y otros destinados a PYMEs, autónomos y particulares. Las cifras demuestran de forma contundente cómo los fondos europeos están llegando a la economía real en todo el territorio gracias al plan de recuperación elaborado por el Gobierno de España.

Sólo cabe esperar, ya con poca esperanza, que los dirigentes autonómicos del PP se preocupen más de la gestión de los fondos que de continuar con esta campaña de boicot y crítica constante al Gobierno central, aunque sea por el bienestar de los aragoneses y aragonesas. Además de hablar, empiecen a trabajar.