Carta abierta a los miembros del Congreso y el Senado

Al menos, 33.000 personas en nuestro país no tienen unas llaves que les abran la puerta de un hogar. Es inconcebible que aceptemos como algo normal que haya gente viviendo en las calles de nuestras ciudades y en HOGAR SÍ estamos convencidas que es posible solucionar el problema del sinhogarismo en España. Hoy domingo, 10 de octubre, es el Día Mundial del Sinhogarismo, y quiero recalcar que garantizar el derecho a la vivienda es posible y urgente: solo hace falta voluntad política y el presupuesto necesario.

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022 y, en breve, comenzará su tramitación parlamentaria. Ustedes, integrantes del Congreso y del Senado, tienen ahora las llaves para cerrarle definitivamente la puerta al sinhogarismo, una violación de derechos humanos que no tiene cabida en una sociedad democrática.

Nuestra organización se ha reunido con todos los grupos del arco parlamentario que han querido escuchar nuestras propuestas y desde aquí, queremos agradecerles que nos hayan abierto las puertas de sus despachos para acercarles una realidad que, a pesar de estar presente en nuestras calles, es invisible en los Presupuestos Generales del Estado.

Un año más, desde HOGAR SÍ insistimos en la necesidad de transformar los discursos en compromisos financieros concretos. Durante el último año, el Congreso ha aprobado tres Proposiciones no de Ley, cuyo objetivo común es la erradicación del sinhogarismo. Señorías, sabemos que están de nuestro lado, del lado de las personas que sufren esta situación. Sin embargo, si no dotamos a las políticas públicas de un presupuesto adecuado, volverán a convertirse en papel mojado. La Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar nació en 2015 para dar respuesta a las 33.000 personas en situación de sinhogarismo, pero en estos seis años no se ha destinado de manera específica ni un solo euro para su financiación. El propio Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas ha señalado que la falta de un presupuesto específico destinado a su desarrollo dentro de los Presupuestos Generales del Estado ha sido uno de los factores fundamentales en su bajo nivel de implementación. Papel mojado.

Señorías, ustedes saben mejor que nosotros que las estrategias y los planes son imprescindibles para un buen desarrollo de las políticas públicas que deben ayudar a resolver los problemas de los vecinos y vecinas de nuestro país, pero sin una dotación presupuestaria adecuada, nunca tendrán carácter estratégico y seguirán siendo catálogos de propuestas de acción dependientes de la voluntad de cada administración. Si queremos que la próxima estrategia para la lucha contra el sinhogarismo pase de ser una mera guía de recomendaciones y buenos propósitos a ser una política pública con verdadero carácter transformador, debe contar con un presupuesto detallado y compromisos financieros expresos para su implementación por parte de las administraciones estatal, autonómica y local.

Solucionar el sinhogarismo, encontrar las llaves para las 33.000 personas que hoy no tienen un hogar, requiere, además, de la participación de distintos departamentos ministeriales. El sinhogarismo no es solo un problema de servicios sociales. Requiere, además, de la participación de las políticas públicas de vivienda y que el sinhogarismo esté presente en las prioridades del Plan Estatal de Vivienda. Ya celebramos en su momento que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana incluyera un programa de ayuda a personas sin hogar, entre otros colectivos vulnerables, en 2020. El futuro Plan, que actualmente se está diseñando, debe reforzar este programa y generar los mecanismos de coordinación necesarios, también a nivel presupuestario, con las áreas de servicios sociales, para que vivienda y acompañamiento social vayan de la mano. Las necesidades de las personas no entienden de partidas, tipos de gasto, secciones, ni programas. Los Presupuestos Generales del Estado deben prever los mecanismos de colaboración suficientes entre los departamentos y las administraciones, para que los servicios a la ciudadanía se presten de forma coordinada.

Desde HOGAR SÍ ya hemos ayudado a que Julián, Eric, Elena, Manuel, Rocío, …, y así hasta más de seiscientas personas hayan encontrado unas llaves con las que abrir la puerta de su casa. Señores diputados y diputadas, senadores y senadoras, busquen las llaves con nosotros e incorporen una partida en los presupuestos que abran, al menos, 33.000 puertas para que ninguna persona viva en las calles en nuestro país. Las personas en situación de sinhogarismo necesitan compromisos reales y acciones concretas.