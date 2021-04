Carta a Pepe Aniorte de una socia de AVA

Querido Sr. Aniorte, llevo más de 30 años viviendo en el barrio de Aluche y en los 20 últimos he participado en todas las actividades que organiza la asociación vecinal que usted cuestiona (AVA). He reclamado un hospital, que aún no tenemos, he exigido un autobús al Clínico que sí hemos conseguido, he protestado por violaciones a mujeres que son acosadas en su camino a casa, he reclamado atención y cuidados a nuestro parque además de haber recuperado su nombre original de Parque Aluche, lejos de los reflejos franquistas que nos dejó el gobierno de sus socios del PP... En fin, un montón de actividades que me han acercado a mucha gente socia de AVA. Saben igual que yo, que "solo el barrio salva al barrio".

Este último año ha sido de dedicación completa. Allá por el mes de abril empezamos a facilitar alimentos a familias del barrio. Llegamos a tener más de 1.000. Desde un principio recibimos apoyo y donaciones de miles de personas así como de parte del Banco de Alimentos de Madrid. En este momento la Asociación Vecinal de Aluche ha decidido que un año ya es suficiente tiempo de espera para que el rico Ayuntamiento de Madrid se haga cargo de cubrir esta grave situación social. La Asociación está delegando la tarea del apoyo mutuo en un grupo del voluntariado. Como las colas del hambre siguen siendo invisibles para Pepe Aniorte, nuestro delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, se ha decido recurrir al Banco de Alimentos para buscar más ayuda. Las necesidades de estas familias lejos de desaparecer son cada día mayores. Han agotado sus poco ahorros y se encuentran viviendo una situación angustiosa. El requisito imprescindible para recibir recursos del Banco de Alimentos es que las familias hayan superado la valoración de riesgo de exclusión que solo pueden dar las personas que trabajan en este servicio. Por este motivo hemos pedido a las más de 600 familias de nuestra Red que pidan cita en Servicios Sociales y que demanden esa valoración para que el Banco de Alimentos pueda derivar ayuda que cubra sus necesidades básicas. Tenemos 892 menores en nuestros listados de los cuales 92 son bebés menores de 18 meses. Cualquier persona que contacte semanalmente con estas familias y escuche su situación será incapaz de ignorarlas. Diríamos que los únicos que prefieren mantenerse al margen son los altos cargos que nos gobiernan.

Con frecuencia hemos tenido contactos personales con trabajadores y trabajadoras de las dos oficinas de servicios sociales más cercanas. En mi caso os diré que hemos llegado a llorar juntas. La impotencia por la falta de personal y de recursos es inmensa. Bebés recién nacidos, personas con enfermedades terminales, jóvenes que deberían estar viviendo los mejores años de su vida… Imborrables relatos.

Preferimos pensar que las declaraciones de Aniorte con relación a las despensas solidarias, y más especialmente al Grupo de Apoyo Mutuo de AVA, son debidas a su ignorancia sobre el tema. Cabe también pensar en la posibilidad de que, como dicen montones de personas en redes sociales, esta sea su forma de hacer política: buscar votos a base del desprecio y la humillación de quienes en Aluche, durante un año, han repartido 30.000 kg de alimentos al mes.

Sobre las acusaciones que nos lanza el Sr. Aniorte de hacer política he leído un tuit de @aluchense que lo define muy bien:

"El hecho de que durante décadas se haya desvirtuado la expresión "hacer política", no implica que reivindicar las necesidades de la ciudadanía no sea un bastión fundamental de la política que, por desgracia, en España, los grupos vecinales que lo hacen estén en un 2º plano.

No es en ningún caso política partidista porque cuando entras a formar parte de AVA nadie te pregunta si practicas una religión, perteneces a un partido político o tienes un origen o color de piel diferente. Eso es más propio de los socios de C’s con los que tan cómodamente gobiernan en muchos Ayuntamientos y Comunidades.

Cada sábado a las 10 de la mañana se volverán a colocar unas sillas vacías para recibir a quienes nos representan en Madrid Ayuntamiento y Comunidad. No perdemos la esperanza de que vengan y quieran conocer a estas familias. Si esto no sucede lo que haremos será seguir acompañando a las familias para que puedan realizar una llamada telefónica y que finalmente les responda alguien y les pueda dar esa valoración de "familia en severo riesgo de exclusión social" que les permita obtener algún alimento.

A partir de ahora no podrá escudarse en el desconocimiento, Sr. Aniorte.

Fdo: Yolanda Juarros Barcenilla – Socia de AVA.