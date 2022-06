Comedor escolar gratuito

Desde Educo impulsamos desde hace más de una década un programa de becas comedor en España; tanto durante el curso escolar como durante el verano. Estamos convencidos de que el espacio del mediodía forma parte del derecho a la educación y que es un igualador de oportunidades. Ahora, lanzamos la primera estimación económica que se ha hecho en España del coste que supondría para las administraciones el comedor escolar universal y gratuito para todos el alumnado los alumnos ¿el alumnado? de primaria.

Termina el curso escolar pero no las necesidades de muchas familias. Como cada año, Educo inicia ahora su programa de becas comedor verano para que muchos niños y niñas tengan un espacio que les proporcione no solo una comida nutritiva sino también una oportunidad de ocio y diversión. Sin embargo, y a pesar de nuestra labor, ambicionamos un horizonte en el que programas de beca comedor como el de Educo ya no sean necesarios y proponemos la siguiente hoja de ruta: garantizar primero y de forma urgente el comedor escolar para todos los niños y niñas en situación de riesgo de pobreza y exclusión social para, más tarde y cuando esta prioridad ya esté cubierta, avanzar hacia un comedor escolar universal y gratuito en España para todos los niños y niñas, con independencia del nivel de renta de sus familias.

No estamos hablando de un sueño inalcanzable sino de un horizonte posible y presentamos cálculos que lo demuestran. El escenario al que aspiramos más ambicioso posible, uno en el que el comedor escolar es gratuito para todos los niños y niñas de primaria, supone un aumento del 0,13% del PIB nacional.

El comedor universal gratuito para todos los alumnos y alumnas de educación primaria de las escuelas públicas de primaria supondría una inversión en la infancia de 1.664 millones de euros por curso, 1.472 millones más que el escenario de becas y ayudas actual; el 0.13% del PIB español. España invierte de media un 1,3% de su PIB en políticas destinadas a la infancia y familia frente al 2,2% de la media de la Unión Europea, muy por debajo del 2,4% establecido en la recomendación de la Comisión Europea “Invertir en Infancia: Romper el ciclo de las desventajas”.

Con la simulación de costes que presentamos, aportamos una primera aproximación para avanzar hacia este escenario de una educación de calidad, que integra todos los espacios de la jornada escolar, el horario lectivo y el espacio de mediodía con el comedor escolar. Abogamos por un comedor escolar universal, es decir accesible para todos los alumnos y alumnas y gratuito, como parte del derecho a la educación, financiado desde los presupuestos generales del Estado a través de las comunidades autónomas.

La transición de un modelo de becas y ayudas públicas a un modelo de comedor universal en los centros públicos implica un ahorro en gastos de gestión por parte de la administración pública, pues la tramitación, revisión y concesión de las becas y ayudas al comedor, cuyos requisitos de solicitud y concesión varían significativamente entre unas regiones y otras, ya no serían necesarias.

En el estudio de la Comisión Europea para la implementación de la Garantía Infantil, se concluye que “los costos asociados con la provisión de comidas escolares son relativamente bajos, especialmente a la luz de los potenciales beneficios que conllevan”

El espacio de mediodía y el comedor escolar universal dentro del derecho a la educación es una prioridad de inversión en la infancia, con un fuerte impacto en sus derechos, su bienestar y generando equidad para los niños y las niñas.

En España, el 31.1% de los menores de 18 años, 2,6 millones niños, niñas y adolescentes, vive en riesgo de pobreza o exclusión social, muy por encima de la media de la UE (23.4%). La infancia constituye el colectivo más vulnerable en todas las comunidades autónomas, doblemente vulnerable por ser una etapa de desarrollo que marcará su presente y su futuro. Desde Educo venimos insistiendo desde hace años en la necesidad de adoptar medidas para proteger a las familias con hijos e hijas en situación de riesgo de pobreza, ya que, a pesar de ser la cuarta economía de Europa, nuestro país ocupa un deshonroso lugar en el vagón de cola del triste ranking de la pobreza infantil, solo por delante de Bulgaria y Rumanía.

El comedor escolar es una garantía para la alimentación infantil, con el acceso a una comida saludable y adecuada. Además, constituye una palanca para la equidad educativa, a través de mejorar las

oportunidades de permanecer en el centro, disfrutar de actividades de apoyo y recreativas que impactan en el rendimiento académico.

El comedor como parte del derecho a la educación, implica dejar atrás un sistema desigual de prestaciones que, a partir de información del año anterior toma decisiones que impacta en la situación de niños y niñas para el año siguiente. La fluctuación e inestabilidad de la situación económica y de empleo de las familias, hace que estos “pocos meses” tengan profundas consecuencias.

Un sistema de comedor universal y gratuito promueve la equidad, simplifica la gestión y el acceso, previene la pobreza y exclusión social y garantiza los derechos de la infancia. Una mayor inversión en el presente y futuro de la infancia y de la sociedad, financiada con fondos públicos que se configuran a través del sistema fiscal, para ofrecer igualdad de oportunidades y equidad educativa.

El comedor escolar y el tiempo del mediodía tiene muchos beneficios y es parte de las oportunidades educativas para los niños y niñas pero que solo son accesibles para una parte de los alumnos y alumnas.

Según la estimación que realizamos las escuelas primarias de centros públicos deberían incluir en el comedor escolar a 480.000 niños y niñas que están en riesgo de pobreza y no acceden al comedor escolar. Con amplias diferencias según las comunidades autónomas, Canarias y País Vasco parecen contar con ayudas y políticas para lograr este objetivo, sin embargo, otras están más lejos tanto porque se parte de muy baja asistencia al comedor o porque son comunidades con mayor cantidad de población infantil en situación de pobreza.

El comedor debe ser una política universal como parte del derecho a la educación. La universalidad del comedor universal y su gratuidad promueve la equidad, simplifica la gestión y el acceso, previene la pobreza y exclusión social y garantiza los derechos de la infancia. Una mayor inversión en el presente y futuro de la infancia y de la sociedad, financiada con fondos públicos que se configuran a través del sistema fiscal, para ofrecer igualdad de oportunidades y equidad educativa.

El comedor escolar impacta en las familias, posibilitando una mejor conciliación laboral y familiar, en un marco de cuidado para sus hijos e hijas dentro del proyecto educativo. La importancia del comedor escolar es bien reconocida por las escuelas primarias privadas y concertadas donde más del 80% del alumnado asiste al comedor escolar.

Los beneficios y el impacto del comedor escolar en la vida de niños, niñas, adolescentes y sus familias, muestran la importancia de extender este espacio del mediodía a todo el alumnado. Por eso, desde Educo abogamos por un comedor escolar y espacio de mediodía, integrado en el proyecto de centro, con acceso universal y gratuito como parte del derecho a la educación.

Mientras la transición de un modelo de becas y ayudas públicas a un modelo de comedor universal en los centros públicos no sea una realidad, en Educo seguiremos impulsando programas de becas y apoyando a las familias que más las necesitan.

* Educo es una ONG centrada en los derechos de la infancia con un foco especial en el derecho a la educación. Impulsa programas en 14 países del mundo y considera que el acceso al comedor escolar es un derecho básico de niños, niñas y adolescentes.