Declaración sobre la intensificación de los ataques de Israel contra la sociedad civil palestina

En las últimas dos semanas, Israel ha lanzado un ataque integral y sin precedentes contra los defensores de los derechos humanos palestinos, empezando por la designación de seis importantes organizaciones de derechos humanos palestinas como grupos "terroristas" el 19 de octubre de 2021. Estas organizaciones son Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq Law in the Service of Man (Al-Haq), Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), la Union of Agricultural Work Committees (UAWC) y la Union of Palestinian Women's Committees (UPWC). Sin embargo, a pesar de la condena internacional por parte de las Naciones Unidas, grupos internacionales de derechos humanos y representantes de varios gobiernos, la ocupación israelí ha redoblado su represión y ha emitido una orden militar que ahora prohíbe las seis organizaciones palestinas en Cisjordania.

Estas designaciones se dirigen a seis de las más destacadas organizaciones de derechos humanos que realizan una labor crítica y abarcan todos los aspectos de la sociedad civil en los territorios palestinos ocupados. Addameer es una de las mayores organizaciones que presta apoyo jurídico directo a los presos políticos palestinos. Al-Haq, la organización de derechos humanos más antigua de Palestina y Oriente Medio, documenta exhaustivamente las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en los territorios ocupados, y se especializa en la rendición de cuentas individual y empresarial. Bisan Center elabora numerosos informes de investigación y desarrollo en apoyo de las comunidades pobres y marginadas. DCI-P es una filial local de una organización internacional de derechos humanos que trabaja para proteger los derechos de los niños palestinos. El UAWC apoya a miles de agricultores palestinos y a sus familias frente a la invasión y la violencia de los asentamientos ilegales israelíes. La UPWC es una organización feminista, progresista y de base que tiene como objetivo empoderar a las mujeres palestinas. El trabajo vital de estas seis organizaciones para proteger y empoderar a los palestinos y hacer que Israel rinda cuentas por sus graves violaciones de los derechos humanos y su régimen de apartheid de discriminación racial institucionalizada es precisamente el trabajo que Israel intenta detener.

La designación por parte de Israel de estas seis organizaciones palestinas como grupos "terroristas" y la orden militar que las prohíbe pone en peligro inminente la seguridad de estas organizaciones y de su personal. La orden militar permite a las fuerzas de ocupación israelíes irrumpir en sus oficinas, cerrarlas por la fuerza, detener arbitrariamente a su personal para que sea juzgado por tribunales militares israelíes, e instituir otras represalias, como la prohibición de viajar y la revocación de la residencia, contra sus miembros. La amenaza de represalias es real y pone en peligro no sólo a las propias organizaciones, sino también a la sociedad civil palestina en su conjunto y a las decenas de miles de palestinos a los que sirven cada día.

Para ello, hacemos un llamamiento a todas las personas de conciencia del mundo para que se unan a nosotros. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que #StandWithThe6, proteja a los defensores de los derechos humanos palestinos y exija a Israel que revoque inmediatamente las designaciones de terroristas.