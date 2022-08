Queremos un Madrid para todos

Quedan muy pocos días para que dé comienzo el último curso político de la ciudad de Madrid. Vivimos tiempos extraños en los que parece que los prejuicios y los dogmatismos (no olviden que tras ese liberalismo de estar en contra de todo lo que suponga presencia de lo público se esconde un dogma mimetizado) arrinconan a lo concreto, a lo útil y a lo necesario. La política local es algo concreto, útil y necesario.

El PP que representa el señor Almeida lleva todo un mandato usando la capital de España como megáfono electoralista contra el gobierno de la nación. Nuestro alcalde decidió abrazar una estrategia de confrontación, al rebufo de Ayuso, que se ha traducido en un abandono total de su responsabilidad como máximo gestor. Solo se ha acordado de Madrid para regalar parcelas públicas a empresas privadas, para ponerles una alfombra roja a dos sinvergüenzas que se han quedado con seis millones de euros que pertenecen a todos los madrileños, para convertir las aceras en terrazas y para enflaquecer el músculo de lo público.

No es que no haya sido capaz de fortalecer el estado del bienestar en los parámetros de sus competencias durante esta legislatura, es que ha tomado el camino opuesto. Y no lo ha hecho por error, lo ha hecho por convicción. Este PP está muy cerca de los postulados republicanos estadounidenses, este PP simpatiza con la frivolidad destructiva de los tories británicos. La gente no vive mejor cuando ellos gobiernan. No lo digo yo, lo dicen los datos objetivos más allá de las fantasías numéricas que miden la economía como si la dignidad laboral y la calidad de vida de las personas no fuera importante, pero, claro, ¡qué importa la verdad cuando me siento más a gusto con mis prejuicios!

Como portavoz del Grupo Municipal Socialista tengo una absoluta prioridad: trabajar para mejorar las condiciones diarias de los ciudadanos de Madrid, empezando por los que están peor, y para ello tenemos que reequilibrar los distintos distritos, solo así acabaremos con la actual asimetría entre los distritos business élite plus y los distritos clase turista sin butaca reclinable; trabajar para transformar Madrid en una ciudad más ecológica que considere al peatón como su protagonista y a los espacios verdes como aliados necesarios; trabajar para que el crecimiento económico se traduzca en un crecimiento de la calidad laboral de los madrileños y no en una burbuja especulativa para fondos buitre; trabajar para que los servicios públicos vuelvan a ser eficientes (lo del tema de la bochornosa calidad del sistema de recogida de basura en nuestra ciudad es un asunto que se ha enquistado porque Almeida no quiere plantarse frente a las empresas privadas adjudicatarias); trabajar para cerrar la veda a esa forma neocon de entender lo público como algo que expoliar en lugar de usarlo para convertirlo en servicio; trabajar, en definitiva, desde lo concreto, lo útil y lo necesario. Hay un PSOE comprometido con esta ciudad; un PSOE que tiene un proyecto definido, un proyecto para que todos vivamos mejor y no solo unos pocos; un PSOE listo para ser escuchado y para escuchar. Queremos una ciudad para todos, una ciudad contigo. ¿Te animas a luchar con nosotros por una buena idea?