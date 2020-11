No es sólo en España, sino en una parte importante de Europa y de EE UU, pero mucho menos de Asia o de África: la insistencia en nuestro hedonismo - según la RAE "actitud vital basada en la búsqueda de placer"- nos está dificultando seriamente la lucha eficaz contra la pandemia, obligando a tomar medidas extremas ante lo que son faltas de sentido de civismo, de responsabilidad y de solidaridad ante el sufrimiento causado y por causar. No es el único factor, quizás incluso no sea el principal. Pero es determinante. Pues está obligando a cerrar terrazas, bares, restaurantes y a prohibir o limitar las reuniones sociales. Hay demasiadas ganas de ellas, o al menos de escape, y una excesiva falta de autorregulación ciudadana, por lo que se requieren medidas más imperiosas. ¿Realmente somos una sociedad así? No lo fuimos durante el estricto confinamiento inicial de primavera.

