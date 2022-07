Fiscales que comen ajos

No son los títulos los que honran a los hombres, sino los hombres los que honran los títulos. Maquiavelo

Muchas veces hemos comentado lo difícil que es establecer cambios, mejoras, novedades en el ámbito de las carreras que podemos llamar estatutarias de la alta administración del Estado (jueces, fiscales, diplomáticos, militares). Lo cierto es que no sólo se trata de la inercia de las cúpulas sino del rechazo sistemático que se produce dentro de los propios cuerpos, a veces por puro inmovilismo corporativo y, en otras, por otras razones tal vez menos explicables.

Saben, porque en este diario se lo han explicado muchas veces, que existe un número alto de jueces y fiscales que, además de su trabajo, realizan otro complementario consistente en “preparar” a los futuros opositores. Ya de por sí resulta chocante la figura del señor al que vas a “cantarle” los temas y que además de contenido te da trucos para saber cantar a la velocidad requerida o de la forma más adecuada para pasar el examen oral que te permita acceder a una de las plazas convocadas. Pero no es este el tema, la cuestión de oposición, sí o oposición, no la dejo para otra ocasión. Lo cierto es que existe mucha opacidad en esa labor que proporciona jugosos ingresos complementarios a muchos fiscales y jueces, de forma totalmente legítima, siempre que pidan la compatibilidad para hacerlo y que declaren los ingresos. Se evita así que, por ejemplo, puedan formar parte de tribunales de oposición para examinar a sus propios clientes. Sabemos que no todos lo hacen, pero es difícil de demostrar por muchos motivos.

Pues bien, hace unos días la Fiscal General del Estado firmó un decreto para “modernizar la institución y dotarla de transparencia”, en el cual se exige a los fiscales, a todos, que declaren a sus superiores si preparan opositores o si no lo hacen. ¿Sencillo, no? Lo mismo que le tiene que decir por escrito al fiscal jefe otras muchas cuestiones (si tienen asuntos pendientes o no, por ejemplo) pues hacen una declaración formal en un formato dado en el que manifiestan si son preparadores o si no lo son, y este último supuesto negativo “para garantizar la fiabilidad de la información y la efectiva y veraz comprobación por parte de la Inspección Fiscal”.

Nada del otro mundo ¿no? Si preparas, dices sí y si no preparas, dices no. Pues no imaginan el revuelo, los comunicados, los recursos. ¡Como si les hubieran mentado a la madre han reaccionado dos de las asociaciones! En medio de un prolijo armazón argumental para determinar si la Fiscal General del Estado puede o no puede hacerles esto, se despachan dolidos porque consideran que se trata de un ataque a su “honorabilidad” y a la “integridad de la carrera fiscal” y a no sé cuántas cosas más. La reacción parece a todas luces desproporcionada, es decir, si no preparas ¿en qué afecta a tu honor que declares que no preparas?

A los fiscales conservadores les parece “una estrategia temeraria y desmedida”. Creo que tienen problemas con ambos conceptos porque lo que sí parece desmedida es su oposición y el tono, innecesariamente desabrido y hasta faltón, que utilizan para referirse a su superior jerárquica (que lo es, les guste o no). Hasta le achacan a la Fiscal General del Estado “el deseo de extender una sombra de duda sobre los integrantes de una Institución del Estado, sobre la honorabilidad de quienes servimos al Ministerio Fiscal y por ello de la Institución misma dando pábulo a rumores que hablan de comportamientos poco éticos”, como si la existencia de fiscales que preparan en negro no fuera un elefante dentro de la habitación que nadie que conozca el mundillo por dentro no tenga claro. Cosa distinta es que los opositores que entregan sus 200 o 300€ mensuales en un sobrecito, no tengan ningún interés en denunciar esta práctica más vieja que el mundo.

Así que intentar arrojar transparencia sobre quién tiene este pluriempleo es, para la Asociación de Fiscales, “restar fiabilidad a los fiscales deslizando la sospecha de conductas irregulares para debilitar la credibilidad cuando muestran su rechazo a la actuación de la FGE buscando complicidades en la opinión pública o publicada causa un descrédito injustificado en la Institución” . Les resumo, la pérfida Dolores Delgado ha hecho esto no en mor de la transparencia y para dificultar prácticas indebidas sino que lo hace para, ¡atención!, hacer a los fiscales menos creíbles para que así cuando la critican no les hagamos caso ni los periodistas ni ustedes. ¿Queda claro? No sé, porque es muy retorcido y hasta yo lo he tenido que mirar dos veces. No es que se sepa que hay conductas irregulares -que se sabe- sino que la sospecha la introduce en la opinión pública Delgado para que no les hagamos caso luego a sus detractores. Madre.

La otra asociación, que no solo habla sino que recurre en forma el decreto que ordena la declaración, afirma que pedirles que digan si no preparan oposiciones “genera una gran inquietud en la carrera fiscal”. Vaya, y yo que pensaba que los fiscales eran profesionales bragados que no se inquietaban ni por el riesgo que supone perseguir y acusar a grandes criminales, y héteme aquí que se inquietan por tener que poner en un papelito si preparan o no opositores. Además, continúan, esta orden “señala a los preparadores como un colectivo sospechosos”. A ver, señores de la APIF, que las sospechas sobre los que preparan en negro existen, las tenemos todos, y en todo caso lo que ustedes rechazan es decir que no preparan. Si no preparan, no son preparadores. Si no son preparadores ¿qué sospecha colectiva pesa sobre su colectivo de no preparadores?

El tenor de la pataleta es tal que no queda más remedio que pensar que el que se pica, ajos come. ¿A qué viene tanta inquietud en un colectivo totalmente honorable que siempre declara que prepara y pide la compatibilidad a la Inspección? ¿Y, sobre todo, por qué se enervan los que no preparan?

Ustedes pueden pensar lo que quieran, incluso que el problema para algunos está en que no es lo mismo obviar que mentir y que como mentir es peligroso, algunos van a tener que reconocer que hacen lo que estaban haciendo sin decirlo. El honor no importa demostrarlo.

Acerquemos el farol porque entre las angulitas, a veces, hay un pez gordo.