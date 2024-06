Este martes fue un buen día, y aún diría más, un gran día para la justicia en España. No lo digo yo, sino los representantes de tres cuartas partes del parlamento español y de dos tercios de los votantes, PP y PSOE. “Hoy es un buen día para la independencia judicial, el Estado de Derecho y nuestro régimen constitucional”, dijo Esteban González Pons. Luego llegó Félix Bolaños y, como si pronunciase el “yo aún diría más” de Hernández y Fernández en Tintín, añadió: “hoy es un gran día para la justicia, la democracia y el Estado de Derecho”.

Para que se viera claro que era un buen día, y aún diría más, un gran día, los firmantes del acuerdo le dieron empaque escenográfico de Tratado de Versalles: mesa, banderitas española y europea por duplicado, la vicepresidenta de la Comisión supervisando, el apretón de manos, y luego la comparecencia por separado, para que recordemos que siguen siendo rivales, no los vayamos a confundir con unos Hernández y Fernández bipartidistas.

“Hoy es un gran día para la justicia, ya verás como viene alguien y lo jode”, pensamos todos a la vez, parafraseando el clásico azulejo de todo bar español que se precie: “hoy hace un día precioso, ya verás como viene alguien y lo jode”. Así que nada más conocer el acuerdo, nos lanzamos a buscar las primeras declaraciones de Ayuso, qué decían los socios parlamentarios del gobierno, cómo titulaba la misma prensa de derecha que otras veces apretó a Feijóo para que no firmase ningún acuerdo, qué decían la fachosfera y los tuiteros de izquierda…, es decir, quién venía a joder el buen día, y aún diría más, el gran día.

Lo siguiente que hicimos fue desconfiar: estamos tan atrincherados, que a los votantes de izquierda nos parece que nada bueno puede firmarse con ese PP echado al monte, como a los votantes de derecha les escama cualquier apretón de manos con el ilegítimo sanchismo. ¿Quién ha engañado a quién? ¿Se la ha colado el PP al PSOE, o es Sánchez quien le ha hecho la 13-14 a Feijóo? “El PSOE se ha rendido al PP”, se oyó por la banda izquierda. “El PP consuma la traición”, se escuchó al fondo a la derecha. “Gran coalición”, “Vuelve el bipartidismo”, dijeron desde las afueras del acuerdo.

No descarto que a la hora en que lees este artículo ya alguien haya venido y jodido el gran día; y aún diría más, que sean los mismos firmantes los que se acusen de incumplimiento o discrepen en la interpretación de algún párrafo nada más firmarlo. Pero a la hora en que escribo seguimos teniendo un acuerdo que hasta ayer mismo parecía imposible, que ha tardado cinco años, que ha mantenido a la justicia española en situación de excepcionalidad e interinidad, y que ha necesitado nada menos que una mediación europea. Así que la sola firma, en un país tan polarizado y con un debate público tan viciado, ya debería ser una buena noticia, y aún diría más, una gran noticia, que con sus luces y sombras quizás contribuya a desatascar un poquito más la empantanadísima legislatura.

No sé tú, pero yo me doy una tregua y por unas horas renuncio a buscarle las vueltas al acuerdo y a leer la letra pequeña, no sea que al final venga alguien y lo joda. Y aún diría más: que yo mismo venga y me lo joda.