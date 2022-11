Hace varias décadas, cuando estábamos a punto de entrar en el nuevo milenio y teníamos la sensación de que el futuro nos iba a caer encima de golpe, un tema del que se hablaba mucho era el de si las máquinas acabarían sustituyendo a los seres humanos en la mayor parte de los campos de la vida. Este miedo perpetuo a los progresos de la ciencia y concretamente a la máquina —entendiendo como “máquina” desde un aspirador autónomo hasta una Inteligencia Artificial— tiene incluso un nombre: “el síndrome de Frankenstein” y se refiere a esa inquietud de que cualquier invento pueda volverse en contra nuestra, en contra de sus creadores. Es particularmente intenso cuando se trata de robots, por eso no hemos llegado todavía a tener robots domésticos que se encarguen de las tareas cotidianas en casa. No porque técnicamente no se pueda hacer —no hay más que ver las maravillas que hay ya en robots para usos médicos y los que han sido construidos para la guerra—, sino porque la mayor parte de la población tiene miedo de compartir su casa con una figura humanoide que es mucho más fuerte y resistente que uno mismo, casi siempre más “inteligente” para solucionar problemas técnicos, y que no necesita dormir ni descansar, aparte de que puede trabajar durante la noche, cuando la familia duerme.

