Leía el domingo por la tarde la novela póstuma de Almudena Grandes: Todo va a mejorar. Camino por ella poco a poco, separando los breves capítulos donde aparecen continuos personajes y se intuye una trama cargada de amenazas. El hombre conocido ya como el Gran Capitán seguía siendo el presidente de la compañía eléctrica líder en renovables y había preparado concienzudamente su plan. Todo iba a mejorar con él y las redes, colaboradores y estrategias que había desplegado. Se parece mucho al fascismo, pero no es exactamente eso. De hecho, otros colegas, en otros países llegan a fines similares por diferentes caminos.

Esa tarde de lectura, con cierto sopor dominguero, coincidía con los ecos de la manifestación de la derecha extrema española; ecos muy amplificados por sus participantes exultantes de alegría. Y fue entonces cuando leí “aquel verano fue el del Gran Apagón, que arrasó con todo y con la palabra después”. Estremecedor hallazgo de Almudena.

Seguí leyendo y no creo entrar en spoilers porque apenas llevo un tercio del libro e ignoro cómo se va a desarrollar y concluir lo que se está gestando. Pero los indicios son preocupantes: ya no funciona Internet, ni los teléfonos, todo está controlado. Los protagonistas viven sin embargo: se enamoran, se desenamoran, se aman, se traicionan. Concretamente el capítulo que leo en ese momento me presenta a un chaval que va a tener papel decisivo -creo- y que está solo. Y ya no se puede estar solo, es peligroso. El gobierno propiciado por el Gran Capitán (o es el Gran Capital, lo digo porque es lo que he escrito primero sin querer como en un acto fallido) y que ha ganado por desbordante mayoría absoluta, ha puesto en marcha la Gran Terapia. Y Jonás –que así se llama- recibe en su casa a una psicóloga que le interroga a fondo y le anuncia que habrá de ir a los “Encuentros para mejorar” porque si no lo hace le pondrá una nota negativa que le perjudicará en su carrera.

Descanso de la lectura un momento y miro twitter y me encuentro estas declaraciones de Núñez Feijóo que recoge así el diario El Español:

En el diario El Español. El domingo. pic.twitter.com/RpWBYGAsHo — Rosa María Artal (@rosamariaartal) 24 de enero de 2023

Fue como introducir la realidad en la distopía literaria de Almudena Grandes o como si Feijóo formara parte de la novela: abandonar la política por una manifestación de ultras que no aceptan al gobierno, no aceptan el resultado de las urnas contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos. Y aún faltaba la irrupción de Ayuso sobre las ruinas de una Universidad saltándose centenares de firmas de peso en su contra (las de más de 1.500 miembros de la comunidad académica y múltiples alumnos que eran su dignidad). Sentí el soplo de ese viento fatídico que arrasa hasta la palabra después.

Porque para que todo vaya mejor, es esencial aceptar que hay protestas de buenos y de malos, al parecer, y de eso depende su repercusión y consecuencias. Feijóo ni siquiera había ido a la suya para guardar la ropa en el chapuzón de su partido. Y no mencionó que la protesta a su colega y rival, Ayuso, llena también la plaza de Cibeles de Madrid y grandes aledaños aunque ésta sí con motivos justificados: la destrucción de la sanidad pública, en donde no falta el minuto de silencio por los ancianos muertos en los geriátricos a su cargo sin atención médica. Pero todo va a mejorar. Tanto que Feijóo alude a la “Triple A” por la que apuesta y el partido pretende conseguir: “Ayuso, Almeida y Absoluta”. La Triple A, Alianza Apostólica Anticomunista, fue una organización terrorista tardofranquista. No puede ser ignorancia hacer ahora esa comparación.

“Deshará desmanes del gobierno”, dice Feijoo. Los jubilados que salieron con las banderas del aguilucho y que han llamado la atención por combatir una subida de 8,5% en las pensiones aprobada por este gobierno, lograrían su objetivo. Para regresar al 0,25% anual como máximo que impuso Rajoy. Para todos. Y echen un vistazo si quieren al programa de Vox: no son nada partidarios de pagar pensiones. En 2019 proponían desmantelar el sistema público y acudir a un sistema mixto con ahorro privado previo para la jubilación.

El PP, como los empresarios y la prensa conservadora, consideran un auténtico “desmán” haber subido el salario mínimo como lo ha hecho el gobierno actual. Este mismo año, aún se propone elevarlo más.

Evolución del SMI en España. Cuando Feijóo, según amenaza, deshaga lo hecho por el gobierno progresista, volverá por tanto a los 735,9 euros de Rajoy. pic.twitter.com/YbPSynNEb0 — Rosa María Artal (@rosamariaartal) 23 de enero de 2023

Y se han dolido amargamente de ese dispendio que elevó el SMI interprofesional un 40% desde haber sido uno de los más bajos de la UE, que ésa habrá sido una razón de peso que no mencionan.

En la sanidad pública se impondrá el modelo Ayuso previsiblemente. Incentivar a la sanidad privada, mermar a ese fin la atención primaria y explotar y denigrar a los profesionales de la pública.

Para los geriátricos, el coste mínimo: total, se van a morir igual, dijo un día la presidenta de Madrid en una entrevista. Y calificó de anécdota (a no elevar a categoría, la muerte de más de 7.000 ancianos sin asistencia en la pandemia). La Andalucía de Moreno Bonilla ya se aplica en el ejemplo y Castilla León es firme candidata. Pero, oiga, podrán oír el latido del feto si piensan en abortar y discutir interminablemente sobre cuándo surge la vida humana y poner imágenes con 30 o 40 aumentos de esos 8 mm. y 20 gr. de peso que tienen las células embrionarias a las 14 semanas.

A los catalanes habrá que atarles corto y obligarles a palos a estar a gusto en “su España”. Y a los “rojos”, insultarles de la mañana a la noche con las más cretinas teorías que hayan oído en alguna emisora o tele de su confianza. Los medios recibirán cuantioso reconocimiento por la fructífera labor realizada para alcanzar el objetivo. Se acabaron las subvenciones llamadas “paguitas”. A los dependientes en particular, que los atiendan sus familias, como toda la vida. Todo va a mejorar. Y será mucho más bonito.

Por supuesto, el PP volverá a copar las instituciones, sobre todo las del Poder Judicial –cuyo Consejo General aún no ha soltado tras cuatro años de secuestro-. Alcaldesas, alcaldes y presidentes y presidentas de Comunidades autónomas podrán vender pisos de protección oficial a fondos buitre, tirando del ejemplo Botella. Engrasar a constructoras con dinero público y regalar suelo para colegios religiosos y becas millonarias a sus alumnos, como hasta ahora. Al resto, no: se recortarán. Y todo ello sin el menor coste judicial. Igual que siempre. Y, desde luego, serán suprimidos los impuestos extraordinarios a las empresas energéticas.

El PP ha votado no a la Reforma Laboral o al Ingreso Mínimo Vital o las leyes anticrisis (este martes se ha abstenido en el último paquete), y tiene un sinfín de leyes recurridas en el Tribunal Constitucional, desde la eutanasia o la de educación, al IMV también, o normas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Serán “desmanes” a deshacer. Aunque también recurrieron en su día el divorcio y luego lo usaron con profusión.

Pero nada de eso es lo fundamental, lo esencial es ese plan oculto que ha calado en las cabezas de los manifestantes ultras de Cibeles. Cuando los “bolsonaristas” españoles consigan detenerlo - el “plan” de Sánchez que temen para desmantelar el Estado- y llegue un o una Mesías a poner su orden como aguardaban los seguidores de secta QAnon el advenimiento de Trump, todo va a mejorar. Se suprimirán las vacunas y saldrán de distintos puntos del Planeta en peregrinación al borde de la Tierra plana para afirmar su verdad. Bailarán y cantarán Alaska, Marta Sánchez, Mario Vaquerizo y Mario Vargas Llosa, con looks de Ágata Ruiz de la Prada en amarillo y fucsia.

El presidente Feijóo dará un recital de sus mejores momentos (“España es la nación más antigua de España”, “si no se pescan, las merluzas llegarán a la costa y morderán a la gente” entre otras muchas) y tras una bendición episcopal, cerrará el acto su supervisora Isabel Díaz Ayuso. Con una crónica de la irrealidad ajustada a la ocasión como “alumna ilustre” de una Universidad Complutense de Madrid devastada por una falta de criterio chirriante y unos intereses políticos visibles, que ha firmado en la entrega del título a Ayuso el inicio de su caída. El fin del fenómeno o su peligrosa exacerbación a límites extremos. Todavía no sabemos cuánto mejor va a ir todo en ese terreno, aunque estaremos muy atentos para contárselo. Si todavía se puede. Por una parte, siempre les ha sido muy rentable entre los fans de Ayuso el promocional a favor o en contra que satura las tertulias pero también puede salirles el tiro por la culata. Conviene ver por dónde caminan el permanente lavado mediático de su imagen y la indignada protesta de quienes ya no soportan más sus daños.

Y por mucha que sea la libertad de callarse antes de protestar. O de exaltar a los líderes mejor que informar. O de pensar en salidas despojados de todo instrumento, las aguas seguirán turbulentas y el viento seguirá intentado borrar la memoria y el futuro. El Falcon aguardará a los líderes para que se vayan sin riesgo de su seguridad, como a todos los antiguos gobernantes. Con cuádruple escolta de pares de F-18 en este caso. Visto el despliegue policial para recibir un título injusto en la Complutense, cuando pillen los Falcon no se bajarán de ellos. Y es que algunos ciudadanos díscolos –de los que queden sin confinar, silenciados- cada vez albergarán más dudas acerca de que, igual así, todo no va precisamente a mejorar. Y dependerá de otras variables.