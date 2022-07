Y si los medios hubieran informado a tiempo de las inmensas corrupciones que pudren España…

Y si, conocidas las cloacas organizadas por el gobierno de Rajoy dentro de la policía del Estado, se hubiera juzgado a todos los implicados y estuvieran en la cárcel en lugar de dando doctrina…

Y si, tras oír la voz de María Dolores de Cospedal -múltiple alto cargo del Partido Popular-, conspirando con Villarejo para enfangar a Podemos con acusaciones falsas, pedir su detención fuera un clamor...

Y si el PP no hubiera practicado una guerra sucia contra Podemos desde su nacimiento logrando dañar su imagen ¿sería todo igual en nuestro país? ¿puede seguir siendo igual sabiéndolo?...

Y si los falsos periodistas cómplices en las prácticas mafiosas de sus capos fueran apartados radicalmente de la profesión…

Y si, levantado el secreto sobre los asuntos que los gobiernos han considerado sensibles a nuestros oídos, todo el que la ha pifiado fuera juzgado en sus responsabilidades…

Y si se supiera por qué y a cambio de qué se quedó en pie buena parte del esqueleto corrupto del franquismo en la llamada Transición…

Y si la justicia hiciera justicia en todos sus extremos y depurara a sus corruptos…

Y si todas las fuerzas de seguridad lo fueran para la seguridad de los ciudadanos en primer lugar…

Y si se cumpliera la Constitución en todos sus extremos…

Y si, según su mandato, en efecto ostentáramos el derecho a una vivienda digna, distribución equitativa de impuestos, libertades, y todo lo que hace a un país vivible para la colectividad…

Y si no se propiciara la escandalosa desigualdad entre los humanos que va de pasar hambre a no saber ni cómo gastar tanto dinero como se tiene…

Y si se combatiera el fascismo, el machismo, la homofobia…

Y si los ciudadanos supieran exactamente qué representan para la convivencia esas anomalías…

Y si quien suscribe un protocolo para dejar morir sin asistencia médica a miles de ancianos hubiera sufrido al menos una expulsión sumarísima de la política y se encontrara a la espera de juicio…

Y si no se manipulara la mente de los niños en las escuelas en las que se imparten los aleccionamientos más involucionistas…

Y si todos los miembros del Estado, ciudadanos incluidos, no permitieran que nos roben a todos la sanidad pública…

Y si no consintiéramos que nos destrocen el derecho a la información…

Y si supiéramos todos cuanto ha ocurrido para llegar a este deterioro…

Y si conociéramos el contenido de las mochilas que, una vez tras otra, atan incluso a los gobiernos que se llaman progresistas para acabar con las lacras que nos lastran…

Y si se siguiera el curso del cuantiosísimo dinero que corre por la red de alcantarillas para hundir la democracia, sacando provecho sus beneficiarios en diferentes grados…

Y si tuviéramos mandatarios electos sin ningún tipo de inviolabilidad para sus actos…

Y si los periodistas honestos denunciáramos –más, si cabe- a quienes prostituyen esta profesión como nos piden algunos ciudadanos…

Y si los ciudadanos no se amorraran a la basura mediática y cortaran en seco su suministro…

Y si las víctimas silentes salieran de su atonía malsana y se movieran por sus derechos y por los de todos…

Y si se buscase una isla desierta para alojar a las jaurías de odiadores, fabricantes de bulos e insultos, sin acceso a móviles o nada que se le parezca, hasta que se calmen o se muerdan entre ellos…

Y si entretanto se les expulsa de las redes por donde circulan las personas normales…

Y si se informase en todos sus extremos, en canales y medios de amplia difusión, los intereses ocultos tras las grandes decisiones, incluido lo que se mueve en la guerra que nos empobrece en almas y cuerpos…

Y si tras expulsar democráticamente del cargo a Boris Johnson en Gran Bretaña se siguiera con el resto de fantoches nefastos de la política…

Y si se enseñara, con pruebas, a sus adictos quién es nefasto y quién no, racionalmente, sin agitar el saco de esas pasiones que se alojan en las tripas…

Y si cada retrógrado se metiera en su cama y en su casa, y dejara de husmear en las vidas ajenas y se fornicara solo a sí mismo…

Y si se enseñase en los colegios nuestra verdadera historia con las consecuencias que ha acarreado en todos los campos en lugar de ocultarla…

Y si no se mantuviera en algunos puestos claves a los ideólogos de la España más fatídica y castradora…

Y si la conciencia social pudiera evitar el feijoonazo forzado que preparan obligando a todos a obrar en términos de competencia democrática....

Y si no hubiera nacido mujer, si no hubiéramos nacido mujeres, ¿quiénes hubieran empezado a luchar por nuestros derechos?…

Y si no hubiera nacido en España y no me doliera lo que aquí ocurre…

Rigoberta Bandini fue seleccionada por el público en puestos altos para representar a España en aquel concurso en el que 5 personas seleccionadas por TVE cambiaron el resultado. Dice que se para, que se retira por un largo tiempo de la música. No puede más. En una de sus canciones anteriores explicaba en gran parte por qué. En España, dice, le llamamos… soledad. Y le llamamos amargura. Y nos decimos… “qué coño hago y joder qué largo”.

Y si un día nos vamos todos los que estamos tan hartos…

Y si, solos, sin nadie ya a quien exprimir sin escrúpulos se destrozan entre ellos...

Y si dejar de denunciar tanta podredumbre, es lo mismo que habernos marchado…