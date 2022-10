No paran los líderes del PSOE de regalarse los oídos con el autobombo de su 40 aniversario favorito, pero, mientras no tengan la decencia de enseñar todo lo que ocultan aprovechando en beneficio propio la ley franquista de secretos oficiales, cosa que seguirán haciendo con la reforma que han presentado, no debemos caer en la cómoda tentación de creer lo que nos cuentan. Con FILESA o los GAL marcando su pasado, por solo citar dos casos, mentir es el menor de los delitos que cometen los bellacos.

Por lo tanto, mientras sigan practicando el ocultismo, todo lo que de aquellos tiempos nos cuente cualquiera de ellos, se llame Sánchez, López, Guerra o González, valdrá exactamente lo mismo que lo que cada uno de nosotros piense sobre lo que fue la transición del franquismo a una monarquía sin dictador, pero restaurada por la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado aprobada en 1947. Hay que repetirlo porque no quieren que lo recordemos,

Lo de 1982 lo viví, como tantos, en medio de una gran confusión, pero atando cabos ahora, y gracias a los textos y declaraciones de muchos testigos relevantes que parecen estar recuperando la memoria, he llegado a la conclusión de que González y Guerra, desesperados por las derrotas del 77 y el 79, decidieron aliarse con un Juan Carlos I que no paraba de intrigar con Armada y otros militares franquistas para conseguir la dimisión del legítimo presidente del Gobierno.

El hoy emérito se había dado cuenta de que Suarez sabía demasiado de sus “debilidades” porque comenzaba a tratarlo de tú, y eso un rey borbón de España no podía consentirlo. En ese contexto, el 23F fue una derivada de las intrigas que se le terminó escapando de las manos al hoy emérito y residente en los Emiratos, a pesar de que Suárez había dimitido antes, y cuyo inevitable fracaso, pues todos sabían entonces que la dictadura sin el dictador era imposible (Juan Luis Cebrián lo reconoció recientemente) puso en bandeja una victoria que ellos conmemoran hoy gracias a lo que nos esconden.