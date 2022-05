Ahora que... le doy las gracias a Putin

Este podría ser un verso de la canción “Ahora que” de Joaquín Sabina adaptado a 2022. Quizás te suene truculento, una palabra de origen latina (truculentus) cuyo significado es atroz pero…

Putin ha conseguido algo impensable; no solo ha removido el tablero geopolítico mundial sino que ha puesto en jaque mate a los grupos mediáticos de mi país. Es decir, no solo está desintegrando territorio ucraniano sino que ha conseguido integrar a algunos españoles/as dentro del patrimonio políticamente correcto de lo que se debe pensar según los medios de masas. Y les explico por qué.

El artículo 128 de la Constitución Española expone lo siguiente:

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Hasta marzo de 2022, los medios de creación de opinión pública al servicio de intereses privados conducían un discurso que señalaba con el dedo a toda persona que aludiera a dichos artículos constitucionales, llamándonos de todo y normalizando y banalizando el insulto y el odio con palabreríos como social - comunistas, amigos de ETA, chavistas, amigos de Maduro, enemigos de España e incluso bolivarianos - ¿qué tendrán que ver los huevos pa comer trigo?, siempre me pregunté.

Desde el 1 de abril, el gobierno ha intervenido el precio de las gasolinas por la presión del sector del transporte.

¿Qué han dicho los medios? Nada. Su único objetivo es derrocar al gobierno y han asumido ese discurso por el que llevan años insultándonos.

Yo tampoco he dicho nada. La protesta es legítima y el gobierno debe arrimar el hombro. Ahora bien, el daño del cuarto poder ya está hecho y cuando este ataca a una parte de su ciudadanía por su manera de pensar deja de ser democrático.

Putin ha conseguido que las líneas editoriales de la prensa convencional asuman la necesidad de que el gobierno actúe y ya no insultan por este motivo; a partir de ahí, tendrán que explicar cómo compatibilizar este tipo de medidas si su línea de opinión es la bajada de impuestos. No es compatible. Será una mentira.

“Ahora que le doy las gracias a Putin” no es ninguna falacia. Es un verso con mucha fuerza que sobresale por encima de otros titulares. Se dice que también lo cantan en Zarzuela (https://www.eldiario.es/politica/justicia-britanica-niega-inmunidad-juan-carlos-i-proceso-acoso-corinna-larsen_1_8858237.html), en la Calle Génova (https://www.lavozdealmeria.com/noticia/18/actualidad/233260/acuerdo-entre-pp-y-vox-en-castilla-leon) así como en los edificios de diferentes medios para eclipsar aquellos casos de actualidad del Reino de España a los que en su día dieron mucho bombo (https://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/juez-corrupto-salvador-alba-ira-carcel-luciendo-cruz-orden-guardia-civil_1_8749895.html y https://elpais.com/espana/2021-03-16/el-juez-del-caso-neurona-archiva-la-linea-de-investigacion-sobre-los-supuestos-sobresueldos-en-podemos.html).

Solo hay una cosa que no han ocultado. La cuestión del Sáhara Occidental. Y no lo han hecho para defender la legalidad internacional sino para atacar al gobierno; no por justicia y derechos sino por ramplonería.

Y nada más. No olvides que mañana te puede tocar a ti. Por tu pensamiento, por tu color de piel, por tu orientación sexual, por tu origen, por ser migrante, por tu etnia, por ser feminista, por ser periodista de verdad, por la precarización y devaluación de tu oficio, por no cumplir con las convenciones sociales esperadas, por ser clase trabajadora, por ser clase media en declive y… si Putin sigue vivo, acuérdate que los medios de creación pública al servicio de grupos de comunicación capitalistas no hablarán de ti ni en la tele, ni en las radios, ni en los periódicos, pues seguirán entonando en piano “Ahora que le doy las gracias a Putin”.