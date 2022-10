Al amarillo hirviendo

Voy a ser escueto. Desde un punto de vista periodístico de calidad, el programa de la Sexta “Al rojo vivo”, so pretexto de estar al tanto de lo que se cuece en la política nacional, internacional, deportiva o lo que se tercie, no parece que muchas veces sea lo que parece ser. Le he seguido demasiado tiempo para no saber donde empieza el periodismo riguroso y donde se acaba practicando el sensacionalismo más vulgar. Sin quitarle sus méritos, el tema es que el concepto y su modo de llevarlo a cabo, haría inviable que un programa de este tipo pudiera ser posible en la BBC y su presentador conductor, menos todavía. La última vez fue por el tema de Villarejo y la reunión a tres entre el director de la cadena, el conductor y el sr. Inda. Suficiente para tener que haber presentado su dimisión el primero y el segundo de ellos. Y todo esto viene a cuenta de la presencia del director de elDiario.es en este programa. Entiendo que hay razones de peso, me imagino que de visibilidad televisiva y lo que ello comporta para la visibilidad mediática del elDiario.es y lo que ello conlleva debido a la presencia de Ignacio Escolar y lo que representa para el buen periodismo, pero la verdad es que tengo la sensación de que elDiario.es no debería de estar en ese programa. He trabajado 23 años en el medio televisivo y sé perfectamente de lo que hablo. ¿Nos imaginamos todos a Iñaki Gabilondo haciendo un programa así? No, ¿verdad? Pues creo que queda claro. Mucho ruido y pocas nueces y entre medias: mal periodismo, sensacionalismo y hacer pasar por progresismo lo que no lo es. Quizá llegue algún día, pues como socio de elDiario.es creo que llegará a tener una cobertura de socios mucho mayor de la que tiene, que no haga falta visitar ese programa. Ojala sea así.