Ya está bien

Es pensar y decir de varios políticos, medios, celebridades y partidos, siempre, que este país es una castaña, que no sirve para nada y que es lo peor que hay, gobierne quien gobierne, con la idea de descabalgar a quien se atreva a intentar legislar en contra de la corriente establecida, hace ya por lo menos 50 años.

Pues no, no es ninguna castaña, y estas personas que están gobernando ahora, aunque no sea de la forma que a MÍ más me gustaría, lo están intentando con ganas, eso no se lo puede negar nadie, con todos y todo en contra.

Analizando el pasado, podemos ver el presente de forma muy acertada, y desconfiar del futuro, que en breve será pasado y nos deparará, de nuevo, más información negativa. Intentemos tener cierta capacidad de análisis, por la cuenta que nos tiene, pero inmediata.

Es muy sencillo, recordemos; como hace ocho meses gobernaban y doblegaban la democracia, las leyes y todo lo que se les ponía por delante, los que ahora están en la oposición, cuando algunos deberían estar detenidos y otros, muchos, hacen mala, muy mala política, siguen campando a su anchas como si fueran los reyes del mambo cobrando del erario, intentando como siempre, insisto, hacer y casi conseguir una política de tierra quemada.

Me parece totalmente coherente romper una lanza por este equipo de gobierno, porque siempre que se hacen críticas de esta manera, además de que se produce una sensación de debilidad interna y externa, desanima a muchos sectores de la sociedad, que ya tienen lo suyo, y son muy, muy, necesarios.

No podemos olvidarnos de las miles de personas que, al margen de esas luchas ineficaces, intentan a diario que este país siga funcionando, y lo consiguen muy satisfactoriamente, a pesar de los pesares.

Tampoco estoy seguro de haber explicado de forma exacta lo que pienso constantemente, pero sí estoy seguro de qué es lo que ocurre; ya que lo veo, y oigo a diario. No estoy escribiendo esto para que sea publicado, pero me quedo muy a gusto.