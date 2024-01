Carta abierta a Rafa Nadal

A mi hermano Alberto y a mí, nos unen muchas cosas, entre ellas está el deporte (especialmente el fútbol y el tenis). Mantenemos, de vez en cuando, interesantes y entretenidos debates (¡y disputas!) en torno a nuestros respectivos equipos de futbol (él, un forofo del Real Madrid y yo, culé). En cuanto al tenis, los dos coincidimos en nuestra admiración por Roger Federer. Pero, hasta el momento, jamás pudimos coincidir en el debate: Nadal/Djokovic

Me aficioné al tenis tardíamente. Rondaba ya la treintena cuando empecé a jugar (ahora llevo en mi mochila 74) pero, tú eres el responsable de que aquella afición se transformara en una pasión. Verte ganar tu primer Roland Garros con 19 años en aquel memorable año de 2005 lo marcó todo en el mundo del tenis para mí y para una inmensa mayoría de ciudadanos en España y en el mundo. Nunca tuviste la elegancia tenística de Federer, pero a la pasión que ponías en no dar una bola por perdida no te ha ganado nadie. Y colocar bolas imposibles llegaron a ser “marca de la casa”

Fuera de la pista, conseguiste el cariño de millones de amantes del tenis y de los que no entendían de este deporte, gracias a otras cualidades que cada vez se echan de menos dentro de los campos deportivos (comportamiento intachable, solidaridad con el contrincante, generosidad poco frecuente…). No es una opinión frívola por mi parte, era la opinión generalizada dentro y fuera del mundo del tenis (contrincantes, trabajadores, medios de comunicación…).

Pues bien, todo ello lo has echado por la borda, has conseguido decepcionarme/decepcionarnos a millones de admiradores tuyos. Ya no podremos ver un partido tuyo sin quitarte la careta de “embajador del deporte de Arabia Saudita”. Has preferido venderte a una de las dictaduras medievales más despiadadas que perviven en este mundo a la deriva, por un puñado de petrodólares sangrientos, justo cuando a otro deportista de élite, al alemán Toni Kross (Real Madrid), le silbaban por manifestar que “Irse a Arabia (los deportistas) es una decisión por dinero y va contra el fútbol…la falta de derechos humanos me impediría irme allí”. Lo silbaban quienes aplaudían a su vez la designación tuya como embajador, por parte de la Federación de Tenis de Arabia Saudí.

Que me hayas decepcionado a mí, en realidad carece del más mínimo interés. Lo relevante es que, al aceptar el nombramiento, has aceptado representar a los que persiguen a miles de homosexuales con la cárcel y el castigo físico. Has decepcionado a millones de mujeres que luchan por salir de la represión y carecen de los más elementales derechos de los que gozan tu mujer, tu familia, la mía y millones de hombre y mujeres en el mundo democrático.

No si procede recordarte que el último informe de Amnistía Internacional (2022/2023) sobre el país que, a partir de ahora serás su embajador deportivo, es decir, la cara visible del régimen Saudí, coloca a este país en la lista negra de los que menos respetan los derechos humanos y donde la tortura, los malos tratos, las violaciones, la discriminación de la mujer, las ejecuciones colectivas, los juicios arbitrarios, la eliminación de periodistas, la prohibición de partidos políticos, sindicatos, manifestaciones, la pena de muerte…son moneda común. Pero tú, sin pestañar y, peor ruborizarte, declaraste: “Mires por donde mires, allí puedes ver crecimiento y desarrollo”…Te faltó decir “no como en la España bolivariana, filoterrorista, en el que el hambre y la miseria están presentes” (Te habría quedado la frase redonda)

Después de formar parte de la élite del deporte durante muchos años, pasas a formar parte de la élite que blanquea la represión del régimen saudí (fútbol, golf, formula 1…) Y ahora tenis, con Rafa Nadal. No sé si en el contrato firmado con ellos te obligan a sentarte junto a Mohamed Bin Salmán, vicepríncipe heredero, quien ordenó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi…. Pero ahora que lo pienso, es lo de menos. Te sentarás igual