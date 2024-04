Caso Ayuso

La presidenta de la CM lleva años incorporando en sus monólogos el desprecio a la ideología de demasiada gente que vive en su Comunidad. Parece que todos los que no pensamos como ella somos poco mas o menos que indigentes intelectuales además de mala gente. Y no digamos el presidente del Gobierno al que le ha llamado hijo de puta en versión fruta, pero cada día con un nuevo impulso como única dedicación. Jamás le oímos decir sus planes de trabajo a no ser que la oposición entre al debate, donde no tiene mas remedio que defenderse. A eso se añade su comportamiento con las familias de demasiada gente fallecida por falta de atención en las residencias, incluso cobrándoles ahora un retraso de no se que asunto, pero que denota una falta total de humanidad. Y además su comportamiento con las familias que sufren la tragedia de verse sin casa por una obra subterránea poco adecuada, parece ser.

Con todo ello, esta señora no puede esperarse que el hecho de su piso o el de su pareja, me da igual, no sea denunciado y sirva para un ataque profundo a su impunidad de todo, nacida de su ideología que, parece defendida por demasiadas instituciones públicas desde tiempos pretéritos. Pero nadie que ha actuado así puede esperar que no se le busque las vueltas a un proceso algo burdo, por llamarlo de alguna manera. Y el problema es que el PP se ampara demasiado en sus votos fijos, por ser Madrid su lugar porque quizá fuera de la capital no tendría ni la mitad, y andan buscando lo que sea en el gobierno con el célebre “y tú más” que nos ha metido en un callejón intelectual de basura total en el Congreso que cada vez separa a más gente, por cierto, un deseo total de su partido que tiene voto fijo.