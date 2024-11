La conjura de los necios

Hay un párrafo en el libro de John Kennedy Toole que dice: es un gran hombre cuando todos los necios se conjuran contra él.

La deriva errática de la Casa Real sobre asuntos de Estado, ya no se puede hablar de que el Rey está mal asesorado, él forma parte del problema, y la culpable y tenebrosa actuación de los asociados al PP, tampoco negar que no saben lo que hacen, Señor, no los perdones, han convertido al presidente de gobierno en un símbolo de la resiliencia y de la lucha contra los necios: cuánto peor actúan aquellos, más puntos dan al presidente del gobierno. A pesar de sus errores el PSOE se erige como la única opción política posible para una ciudadanía alarmada ante errores de gestión tan catastróficos (la DANA, 7291). Y ahora también preocupan esos marginales de la ultraderecha, con las peores intenciones. Infiltraron policías en ETA, en asociaciones pacifistas, espero que también haya un plan policial concreto contra estos colectivos violentos, más allá de salvar al soldado Sánchez. No queremos que el presidente se convierta en un mártir, ni ningún otro inocente, ¿verdad?