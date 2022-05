La crisis de las izquierdas y Pablo Iglesias

…“Yo creo que quizá la próxima vez estaría muy bien hacer unas primarias abiertas a la ciudadanía o de los militantes de todas las formaciones políticas para no tener que pasar por esta vergüenza” (P. Iglesias a propósito de la crisis andaluza). Plantearse que el candidato ganador de las primarias de Podemos tiene más legitimidad que cualquier otro candidato propuesto por cualquier otro partido integrante de la coalición, es arrogarse una superioridad moral que ni suma ni ayuda. Además, ¿por qué el planteamiento de unas primarias abiertas a la ciudadanía habría de dejarse para otra convocatoria? Si tan importante era, cosa que ahora no toca discutir, ¿por qué no se ha hecho en esta convocatoria pactando el procedimiento con el resto de partidos? El argumento suena a excusa “a posteriori” por una pasada de frenada que ningún piloto de fórmula 1 intentaría endosar a su montura. Y lo malo de no asumir los propios errores es que se repiten una y otra vez, lo que ayuda a entender las frecuentes broncas y escisiones en el seno de las izquierdas, de las que, con estupor, asistimos a una más. Y ¡sí!, ha habido pasada de frenada, salida de pista, mucho humo, daños graves en el vehículo y seguramente sanción popular el día 19.

La superioridad moral, ya sea fingida, sentida o “incluso real”, es un problema histórico entre las puritanísimas izquierdas españolas. Y parece mentira que esto haya que recordárselo a un profesor de Ciencias Políticas.

Creo que hablo por la mayoría de los votantes de izquierdas: no queremos hermanos mayores; no queremos cincuenta izquierdas con cincuenta legitimidades. Queremos hermanos; y una izquierda, que aunque diversa, se mantenga tan unida como sea posible gracias a un programa progresista.