Se puede, y se debe

Maldigo la poesía

concebida como un lujo

cultural por los neutrales,

que lavándose las manos

se desentienden y evaden,

maldigo la poesía

de quien no toma partido,

partido hasta mancharse.

Letra de Gabriel Celaya y música de Paco Ibáñez

No es tiempo de tibiezas, ni de indolencias. La política española se ha enfangado hasta extremos inconcebibles y estamos en un punto crucial de la evolución del nuestro sistema.

La resaca del 28M ha dejado un marco de denigración del contrario a base de mentiras descaradas, medias verdades, manipulación de los datos y una lamentable ausencia del imprescindible debate sobre las propuestas de cada formación.

Las encuestas publicadas arrojan un resultado decepcionante para la izquierda. Sin embargo, son una muestra provisional que, en vez de que desanimar, debe servir de acicate. Marcan una intención de voto y unas tendencias que nos permiten actuar y votar en consecuencia; que sean desfavorables nunca debería llevar al desánimo pues la información que facilitan, nos da la medida de cuál debe ser la línea de actuación, que nunca es acobardarse ni abstenerse, porque no está todo dicho. Los indecisos y los abstencionistas tendrán la última palabra porque, como dijo el poeta, ha llegado el momento de tomar partido sí, incluso hasta mancharse, de bajar de la torre de Marfil, de movernos y votar.

¿Qué porvenir nos espera si llegan al gobierno formaciones que han hecho bandera de la desinformación y se jactan de ello? No podemos permanecer impasibles cuando está a punto de producirse una inflexión en el devenir de nuestra política: se está incubando el huevo de la serpiente y, si llega a eclosionar, nos lamentaremos amargamente.

Un afortunado, pero infame, lema permite que un partido político, que se dice contrario al terrorismo, saque una patente ventaja electoral utilizando el nombre de un terrorista. Para hacernos una idea del alcance de lema “Que te vote Txapote”, podemos ponerlo en forma interrogativa ¿“A quién vota Txapote”? y la respuesta es obvia, muy significativa y, también, descorazonadora.

En los debates se ha hecho una profusa utilización de las rebajas de condena y de las excarcelaciones consecuencia de la ley del “solo sí es sí”. Sin el más elemental espíritu crítico, se reprocha al gobierno que hay más de mil violadores en la calle y que se han rebajado más de 100 condenas. Es la consecuencia de una ley penal más favorable que ha tenido unos efectos indeseados, aunque ciertamente evitables con una mejor técnica legislativa; lo que no se dice es que quienes han sido excarcelados iban a quedar libres antes o después sin que exista ninguna certeza de que los violadores estuvieran reinsertados al final de su condena, ni tampoco de lo contrario si no la cumplían íntegramente.

Se le reprocha, también, al gobierno el tiempo que se tardó en reformar la ley. Se olvida que la ley del “solo sí es sí” entró en vigor en octubre de 2022, que se comenzó el proceso de reforma en febrero de 2023, que se culminó en abril de 2023, y que, hasta junio, el Tribunal Supremo no fijo su doctrina definitiva; la sentencia se publicó en julio. Una elemental prudencia obligaba a que el Alto Tribual estableciera la doctrina jurisprudencial y definiera el alcance que La Ley iba a tener sobre las condenas, sin dejarlo en manos de espurios intereses partidistas.

Curiosamente, se han mostrado muy ofendidos por las consecuencias negativas de esta ley quienes no le reconocen ninguno de los patentes efectos positivos que tiene, quienes, por lo demás, están demostrando que la violencia machista no es una de sus prioridades, como no sea para derogarla de la vida política y del diccionario.

Habrá quienes, de buena fe, consideren todo esto irrelevante, pero habrán de valorar qué podemos esperar de partidos políticos que han hecho una descarada utilización de un lamentable error legislativo y que no tienen complejos al utilizar un lema con el nombre de un terrorista porque, a una destacada dirigente, le parece un “eslogan perfecto”, “porque es muy gráfico”.

Hay margen para revertir las encuestas. Hay esperanza de que la izquierda se imponga a un relato que tiñe de oscuro, casi negro, la política española. Se puede evitar que gobierne quien se alza sobre la desinformación y denigración; no es solo una posibilidad, sino también un imperativo para quienes apuesten por la cordura en la acción política.