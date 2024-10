Democracia como utopía/distopía

Cuando hablan de democracia aquellos que la “dirigen” ¿de qué hablan?

Quizás esto no sea más que una reflexión que busca un diálogo para llegar a alguna conclusión común.

¿Existe democracia cuando los elegidos en las urnas no tienen en cuenta el bien común? ¿La democracia es tan solo un medio para llegar a un poder? ¿La democracia es la gestión de un poder que no es pleno sino solo aquel que no afecta a los intereses del mercado?

Siento que el capitalismo, en todas sus ramificaciones (Populismos, redes, hiperactividad, saturación, consumo,...) ha convertido la democracia como utopía y a su vez como distopía.

Utopía, porque nos promete un mundo mejor, pero al que nunca llegaremos. Utopía porque hay quien conoció una democracia más plena y te hablan ya como si se hablara de mitología.

Distopía porque es el mecanismo que usa el poder para implementar el horror y los daños. Porque lo han convertido en el mecanismo al que todo el mundo acusa del mal. Porque lo han vaciado de significado y ya en su nombre todo se permite. Distopía porque la democracia ya no es presente, ya no es el marco sino un medio.

Utopía porque soñamos con volvernos a encontrar en algún lugar para hablar y ver que no nos separan tanto como gritan algunos.

Distopía porque el ruido nos ha dejado un pitido constante en el oído que solo permite escuchar a quienes opinan como nosotros.