De extremistas y antisistemas

El alejamiento de la extrema derecha predicado por el Partido Popular en la moción de censura seguramente quedará en agua de borrajas, pero imaginemos que no es así. Imaginemos que está dispuesto a romper sus pactos con Vox, en cuyo caso inmediatamente lanzaría el órdago: sí yo rompo con la extrema derecha, rompe tú con la extrema izquierda, pero cuidado, que no nos engañen, Podemos no es a la extrema izquierda lo que Vox a la extrema derecha. Como bien decía Rufián, no todos son iguales, eso es lo que nos quieren hacer creer. Vox es la extrema derecha pero Podemos no es la extrema izquierda. En España hoy por hoy no hay extrema izquierda o al menos no es visible. Desde el corrimiento de tierras del POSE hacia la derecha capitaneado por Felipe González, y a pesar del cambio de rumbo iniciado por Pedro Sánchez, el espectro político en su conjunto se ha desplazado y todo lo que antes era "extrema izquierda" ahora es izquierda a secas.

Hay que fijarse en el parámetro que antes era el esencial: ser extremista es ser antisistema, así se ve más claro. Vox se define esencialmente antisistema, no había dudas pero después del desnudo integral en la moción de censura no puede caber ninguna. Por el contrario la nueva izquierda en general, aquí Podemos, precisamente lo que pretende es todo lo contrario: salvar el sistema, salvar o más bien recuperar el estado del bienestar perdido. Si, por ejemplo, subir el salario mínimo, potenciar el gasto social o limitar el precio del alquiler de la vivienda es comportarse como una extrema izquierda, que venga su dios y lo vea.

Pero tampoco nos engañemos con esto, el problema verdaderamente grave no es Vox, el problema es que todos los neoliberales son literal y expresamente antisistema, y de eso es de lo que hay que defenderse.