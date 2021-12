Indefensión e impunidad

En los últimos tiempos vamos conociendo casos de abusos de autoridad que nos retrotraen a periodos oscuros del pasado. Pero hay que sufrirlos en carne propia para experimentar la enorme impotencia a que nos vemos abocados en tales circunstancias.

Indefensión de dos ciudadanos que regresaban a su casa a mediodía en su vehículo particular y que, al encontrarse una carretera en obras se ven obligados a aminorar la velocidad. Por esa razón, simplemente, son acosados por un individuo que primero les da toques insistentes de claxon y después les manda parar en el arcén. El conductor, sin entender que está sucediendo y, sin estar obligado, accede a parar. El individuo, abre su coche particular y entonces se coloca un chaleco como única identificación de ser un agente. Se dirige a los dos ciudadanos y sin identificarse, ni saludar, les impone una multa por ”circular a una velocidad anormalmente reducida, sin causa justificada, entorpeciendo la marcha de otro vehículo.”

En los siguientes días se suceden los acontecimientos: la recepción de la sanción y el envío de las correspondientes alegaciones por parte del conductor sancionado. Alegaciones que no sirven de nada, que no son leídas ya que la autoridad competente de la Unidad de Sanciones, solo acepta el informe del agente denunciante, en el que éste narra otra historia que nunca sucedió: alega que iba uniformado, en una patrulla, en un vehículo camuflado con luces azules de aviso de stop etc. Nada se corresponde con los hechos. El señor iba solo, sin uniforme, en un Citroën C5 particular que no disponía de ninguna señal luminosa y que por tanto hacía imposible su identificación. El agente añade también en el informe algunas incidencias que no había anotado en la multa inicial y que tratan de justificar la sanción aplicada al conductor.

En la resolución sancionadora definitiva, la Jefa mencionada anteriormente insiste en la denuncia formulada por los Agentes de la Autoridad , en plural, cuando hay pruebas que evidencian que el agente actuó solo y conduciendo un coche particular. También alega que no se ha aportado documentación suficiente al expediente. Incierto. Junto con el recurso inicial, se presentaron fotografías de la carretera en obras por donde circulaba el vehículo denunciado.

Juzguen ustedes la Impunidad de una persona que, respaldada por la Jefa de Sanciones de la Jefatura Central de Tráfico, abusa de su autoridad y actúa con total injusticia contra unos ciudadanos que ven vulnerados sus derechos y que deben abonar 200 Euros de multa sin remedio.

Estos hechos tan surrealistas están sucediendo en la ciudad de Las Palmas y conviene que se tenga conocimiento de ello.