Necesaria revisión del apoyo municipal al negocio especulador de los pisos turísticos

Alguien del Ayuntamiento, cayéndose del guindo hace unos meses, confesó: "La realidad es que los pisos turísticos empezaron como economía colaborativa, pero se ha pervertido esta idea para convertirse en un negocio y se ha desvirtuado su espíritu inicial (señalan desde el consistorio)", cita del artículo de Carlos Lospitao, Los planes de Madrid para los pisos turísticos: acabar con el mercado negro, votaciones vecinales y diferenciaciones de uso, Idealista 04/02/2021; Carlos Lospitao no desvela quién es el autor de esa frase pero para muchos nunca hubo verdadera economía colaborativa, eso se sabía ya en febrero de 2.018: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/19/companias/1519063873_360591.html

Personalmente puedo testimoniar que la Agencia de Actividades en J.A.M. nunca ha ayudado a la comunidad de vecinos en su conflicto con la SL. Su primera y última visita de inspección al piso en obras, fue realizada el 15 de febrero de 2021 y, a raíz de ella, la Agencia cerró y archivó un expediente a la S.L. propietaria del piso del conflicto, sin una válida justificación material y formal. La Agencia archivó el expediente alegando no haber encontrado "actividad" (por actividad entendían que hubiera gente ocupando el piso, las obras, para la Agencia, no eran actividad). Eso era en Marzo; en Junio ya había un anuncio de venta en el Idealista del flamante local reformado y con obras acabadas; anuncio que envié a diferentes Áreas y Servicios del Ayto. y a la Agencia de Actividades para que vieran el prodigio de unas obras que se habían hecho solas, sin "actividad" ni responsabilidad humana.

Esta incidencia fue comunicada (sin recibir respuesta) el 28 de mayo a los Gabinetes Técnicos de la Alcaldía, Secretaría de ViceAlcaldía y al AGDU Gabinete Desarrollo Urbano.

La explicación de esta "actuación" de la Agencia es fácil. La Agencia no ha sido creada para defender los derechos de los propietarios sino para eliminar "los cuellos de botella" en la concesión de autorizaciones, inspecciones y control; por consiguiente, no se pondrá en contra de sus clientes de actividades, aunque esos clientes dejen mucho que desear en su comportamiento ciudadano y hayan sido expedientados por funcionarios anteriores que creían en lo que tenían que hacer (y lo hacían).

A mayor abundamiento, en el Distrito de Moncloa-Aravaca, no hay ningún servicio o departamento que atienda y solucione los problemas relacionados con necesidades y derechos de los propietarios de pisos. Nadie que sepa y quiera responder en los atropellos de especuladores. Ni siquiera se puede encontrar un servicio jurídico que atienda los problemas y sugerencias de solución. Solo responde bien la Oficina Auxiliar de Concejalía y no tan bien, la Sección de Disciplina Urbanística, con una única respuesta: "no es un problema nuestro, vaya a la Agencia de Actividades".

No hay nadie porque no se quiere ayudar y no se quiere ayudar porque se ha optado por la dedicación a fomentar actividades económicas de mayor interés y provecho económico y de imagen de modernidad y de activación de la economía; mola más que la imagen asistencial.

Esa opción ha conducido a una situación en que personas, socimis y fondos buitres, dedicadas a la especulación han incrementado su influencia y poder sobre el mercado del hospedaje en viviendas en Madrid. El resultado: una explotación del negocio hasta exprimirlo, ninguna contribución social o/y económica (porque los impuestos no se pagan en España sino en Luxemburgo u otros países de conveniencia fiscal y cuando se van nos dejan peor de lo que estábamos.

Es urgente que el Ayuntamiento revise su actitud respecto a la prioridad de sus obligaciones en la conciliación de los conflictos entre los derechos de los propietarios de los pisos y las actividades que el Ayuntamiento quiere promover. Hay que vigilar las transgresiones de la Doctrina Jurídica establecida por la Sentencia del TS del 30/11/2020 STS 3842/2020-ECLI:ES:TS:2020:3842 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c284e622c5c1df76/20201202

La Sentencia citada es ya Doctrina Jurídica y como tal debe respetarse en toda España. La regulación municipal de las viviendas de uso turístico: soluciones a través del urbanismo de J.M. Aguirre i Font

https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/article/view/10916/11958

Hay que evitar que los hechos contradigan las palabras.

En J.A.M.15 el PEH no se cumple, 6 meses después de que el Delegado del Area de Urbanismo dijera en la Comisión de Desarrollo Urbano del 23/02/21, "quiero dejar claro que desde que ostento la dirección y gestión del Area de Desarrollo Urbano este Equipo de Gobierno ha cumplido y hecho cumplir el Plan Especial de Hospedaje al estar plenamente vigente desde su entrada en vigor".

Menos socimis y fondos buitres especulando con pisos turísticos y más concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y otros acuerdos para ese desarrollo. Demostraríamos estar con los que quieren ciudades "fuentes de soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y no su causa".

¿A qué espera el Alcalde para poner orden en este caos? El Alcalde, hablando, precisamente, de la desestimación por el TS de Madrid, de los 15 recursos contra el P.E.H, indicó, según madridiario.es "que era importante tener esta sentencia porque permite tener doctrina judicial al respecto". ¿Entonces, a qué se espera, ahora en la JMD Moncloa-Aravaca para aplicar la doctrina judicial que ya se tiene?