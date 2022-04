¿Ser pacifista es mostrarse equidistante?

¡No a la guerra!

¡No a las invasiones!

¡No a las agresiones de un país sobre otro!

Algunas preguntas para reflexionar:

Ser pacifista, ¿es ser neutral ante la agresión?, ¿ante la invasión?

Ser pacifista, ¿es poner la otra mejilla y que te den otra bofetada?

Ser pacifista, ¿es no defenderse y ser sumiso ante el agresor?

La paz, ¿es el silencio de los corderos?

¿Hay paz si no hay justicia social?

Si en un país, cuando se defienden con las armas, son unos héroes, ¿por qué, en otros (Palestina…), cuando se defienden, son terroristas?

¿Por qué hay refugiados de primera y de tercera?

¿Por qué los que se desplazan hoy a ayudar a los refugiados de Ucrania son héroes? Por cierto, me alegra que lo hagan, les aplaudo y espero que cunda el ejemplo y la experiencia. Pero, no se menciona nunca a los que llevan haciéndolo desde hace años, con los refugiados de otras guerras, llevando alimentos, ropa… a los campamentos de Lesbos… Un amigo de Toledo lleva años haciéndolo, sin traerse a nadie, no por falta de ganas, no por falta de familias, ni falta de ayuntamientos, que, en otros momentos, han sido solidarios, ofreciéndose a acoger refugiados. La diferencia es que las autoridades tanto de España como las europeas no lo han permitido. No solo no han permitido que se les acogiera, sino, que se ha obstaculizado durante años el derecho de asilo.

Espero que este momento de solidaridad, que me enorgullece, sea un antes y un después, que, a partir de ahora, el trato hacía los refugiados sea más solidario y humano, que se empiece a no tratar desigual en situaciones iguales o parecidas.

Soy pacifista, antimilitarista y contrario a las guerras, a las invasiones y agresiones de unos países hacia otros, al igual que cuando se da esa agresión dentro del mismo país (por ejemplo, Ucrania en años anteriores). A buen seguro, que alguien me quita el titulo de pacifista, con lo que voy a manifestar a continuación:

Estoy en contra de la guerra, no solo de esta, de todas, los últimos sábados de mes, me manifiesto junto a Mujeres de Negro Contra la guerra, en Toledo, me he manifestado en contra de otras guerras, incluido en otro momento, también, en contra de la situación en el interior de Ucrania.

Estuve en contra de las mentiras del trío de las Azores, por cierto, no se les ha juzgado a ninguno por crímenes de guerra, por mentir para poder matar.

Dicho lo anterior, cuando alguien empieza una guerra, invade un territorio, el “no a la guerra” no lleva implícito la falta de defensa de los agredidos, no lleva implícito que no se tenga que apoyar a los agredidos, incluso con armamento, armamento, que debería desaparecer del planeta, pero por desgracia existen demasiadas armas para matar. Algunos países con mucha capacidad para destruir y masacrar otros países: Rusia, Los Estados Unidos de Norte América…

La indiferencia, la equidistancia no es paz, es dejar al agredido y al más débil en manos del agresor poderoso.

No a la guerra, pero sí a defenderse, sí al apoyo al que le ponen la bota de la guerra en el cuello, sí a que se les proporcione armamento para defenderse del agresor.

Lo contrario es dejar que, quien se siente fuerte haga la guerra al débil, hoy la Rusia de Putin, en otros momentos la de los Estados Unidos de Bush… y sus lameculos de apoyo.

¡NO A LA GUERRA! ¡SÍ A DEFENDERSE! ¡ SÌ A AYUDAR A DEFENDERSE!

En Ucrania y en otros lugares, sea Putin… Bush…

SÍ al derecho internacional de asilo, pero para todos.

Un aplauso a quienes se están volcando en estos momentos con quienes lo necesitan, a esa solidaridad expresada por muchos particulares, también por la solidaridad en estos momentos de las administraciones, española, de otros países y europea. Un tirón de orejas a esas mismas administraciones, por medir con diferente vara las situaciones iguales.

Un aplauso a los particulares, a los Ayuntamientos, que en otros casos han mostrado su solidaridad, esa que no han podido llevar a cabo, por las políticas practicadas desde las distintas autoridades, nacionales y europeas, que no han permitido que se pudiera concretar esa solidaridad, que han negado el derecho de asilo, saltándose a la torera el Derecho Internacional.

Espero de todo corazón que lo anterior, solo sea el pasado, que ante la guerra haya solidaridad, sea quien sea el agresor, sin tener en cuenta el color de la piel del agredido, tengan las creencias que tengan.