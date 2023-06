Un paracaidista amenaza con gobernar

Alberto Núñez Feijóo fue lanzado en paracaídas en Madrid para tapar un caso de corrupción de Isabel Díaz Ayuso. Ahora, IDA tiene mayoría absoluta y el amigo de los narcos va para presidente. Eso lo sabe hasta el tato. Pero la cosa viene de más atrás. Feijoo es el secretario general del único partido condenado por corrupción, el PP. El ínclito, tiene su despacho en la calle Génova, sede construida con dinero negro, como así lo han confirmado varias sentencias. Hay más. Es tal su mentecata necedad, que este malmirado, realizó varios viajes familiares con uno de los principales narcos gallegos y tejieron una amistad durante largos años sin que Galicia ni España le cobraran la factura. Ya lo adelantó él mismo:“ Marcial Dorado no me ha quitado ni un solo voto”. Hoy siguen siendo íntimos amigos. Lanzarse en paracaídas y caer de pie requiere de habilidad y experiencia y Feijoo no tiene ninguna de estas dos virtudes. Es un patán osado, no sabe hablar y se mete en política, muy coherente todo. Es un cenutrio zascandil, al que el traje a medida le queda grande. Es el máximo exponente, junto a Liz Truss, de la hurtopía tributrilera del momento. Entre tú y yo, ¿has visto la cara de estreñido que tiene? Con esa cara no se puede ir por la vida. Como dice Victor Kuppers, no podemos cambiar la cara que nos tocó, pero sí la cara que ponemos. ADENDA: Dejad tranquilos de una vez a SUMAR, que hagan sus pactos sin más presión de la que ya tienen. No molestéis a Yolanda más de lo que no molestáis a Guardiola en Extremadura. No increpéis a Irene, no es un demonio con patas, pero ahora os sale gratis usarla de saco de boxeo. ¿Por qué no habláis de que el PP pacta con Bildu? ¿Por qué no decís que el PP le va a dar la alcaldía de Barcelona a los independentistas antes de que gobierne el PSOE? ¿por qué no criticáis al Tribunal Supremo indigno y de ultraderecha que sentencia políticamente? ¿Por qué echáis la culpa a Irene de la ley del solo sí es sí y no decís nada de los jueces y salas que le han dado la razón? ¿Por qué no decís que el PP sigue secuestrando el CGPJ precisamente para esto, para controlar a los jueces de derecha en las salas y tribunales donde se deciden sus fechorías y corruptelas?. Lo dicho, apuntad mejor con vuestros tiros.