Parole, palabras, paraules, mots

Me declaro una enamorada de las palabras y por eso descubrir a personas y autoras que se sumergen en ese mundo, jugando con ellas y hasta creando nuevas, me hace disfrutar y si puedo, comparto sus escritos. El último descubrimiento ha sido el de Mar Abad. Me encanta su sencillez y claridad al dar a conocer sus descubrimientos, sus razones, sus porqués. Me resulta inspiradora y me anima.

Cuando se asigna un nombre a una cosa, a un objeto, a una persona, a algo, se le da identidad y aunque parece que con esa esa identificación, esa conceptualización, se lo separa de lo demás lo que ocurre es que se le da vida iniciando un recorrido que irá de boca en boca, de texto en texto y que se irá llenando de contenidos y significados, cobrando vida en cada una de las personas que lo utilizan y que lo impregnan (la impregnan) de contenidos subjetivos formados por las vivencias que cada uno tiene.

Como seres vivos son capaces de generar vida, de iniciar procesos que conducen a los pensamientos y que los alimentan enriqueciéndolos también, condicionándolos, aportándoles datos que pueden aumentar su bagaje o condicionarlos. Pensamientos que a su vez generan acciones/actuaciones capaces de cambiar estructuras sociales.

En ese recorrido vital, en ese uso personal y social que hacemos de ellas, se produce un diálogo, una comunicación que fluye en doble sentido entre palabras, personas (identidades, ideas) y sociedad… y las vamos transformando y cargando de connotaciones positivas o negativas qué en cierta medida, las alejan del concepto inicial que representaban y así, a veces, en lugar de ser instrumentos que abren caminos de unión, se convierten en algo excluyente, incluso en armas arrojadizas hacia los otros.

Todo ello obliga a replantearse el uso de las mismas y a buscar sinónimos, nuevas acepciones. En el colmo de ese replanteamiento, entramos en el campo de lo políticamente correcto que las pervierte convirtiéndolas a veces, en utensilios para crear una ceremonia de confusión, de ambigüedad y de hipocresía. Se llegan a utilizar perífrasis verbales que las puedan sustituir.

En este momento parece que las nuevas palabras que buscamos para identificarnos con ellas están polarizadas por lo relativo a la identidad de género o sexual, pero es evidente que las personas estamos formadas o compuestas por una integración de muchos más aspectos, más campos a los que podamos atribuir y en los que busquemos nuestra identidad.

Conocernos a nosotras mismas como individuos sociales que somos y encontrar o crear palabras que expresen todo nuestro ser, puede ser una tarea ardua, interesante y hasta maravillosa, pero en la que se corre el riesgo de perderse en árboles que no nos permitan ver el bosque. Árboles que suelten aquello que ya está viejo para dejar espacio y poder ofrecer nuevos brotes. Sin perder las raíces que nos unen.

Quizás me he perdido en este bosque de las palabras, pero como siempre y sin ninguna ambigüedad: Besos, ternura y derroche de amor para todas. Por una sociedad más justa, digna y amorosa. Cada día con el corazón más abierto y el puño más cerrado.