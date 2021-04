Pensiones, pobreza y Renta Básica

1) El neoliberalismo genera pobreza

En los años 80 el trío Reagan, Thatcher y Juan Pablo II, junto a Pinochet, abanderaron un cambio de rumbo, el pacto social existente ya no les vale. El neoliberalismo inicia una nueva era en la que se produjo (y se produce) un ataque sin precedentes a todo lo que significó el bien común en décadas anteriores. En resumen, privatización de empresas públicas, ataques a la salud y educación para todas y todos, recortes de impuestos para el capital y las grandes fortunas, ataques al trabajo digno (salarios decentes, seguridad social pública, regulación laboral). Desmantelamiento, en definitiva, del "Estado de bienestar".

En este artículo quiero destacar una de las consecuencias de esta etapa del capitalismo: el insultante aumento del paro y la precariedad, con su secuela de creciente desigualdad. Y con ellos la reaparición de situaciones de pobreza en nuestro entorno occidental desconocidas o que parecían en vías de solución hace décadas.

La situación es cada vez más insostenible y las soluciones desde el neoliberalismo están en línea con la "salvación de los pobres". Una opción (nada nueva por otro lado, recuérdense los workhouse y las leyes de pobres tan importantes para el nacimiento del capitalismo en Inglaterra) es lograr que las persona pobres se "integren en la sociedad" a través del acceso a un “Trabajo” que las “dignifique”. Por eso estas ayudas siempre están "condicionadas" a conseguir un empleo. Un empleo que, en la práctica, es cada vez más difícil de conseguir ya sea por el paro tecnológico, la globalización o el descenso de la demanda.

Por eso estas Rentas Condicionadas están fracasando. Pretenden prepararnos para realizar, o demandan que busquemos, empleos ya desaparecidos o en vías de desaparición. Realmente, caen obstinadamente en varios fracasos: La Trampa de la pobreza, la Estigmatización de los "beneficiarios", el Incremento de los costos de gestión de la pobreza o la Dificultad de los trabajadores sociales para centrarse en su verdadero trabajo, obligados a actuar como inspectores.

El modelo de las Rentas Condicionadas (como el IMV) para combatir la pobreza, está agotado y la Renta Básica Universal, Incondicional, Individual y Suficiente (RBUI) es una alternativa necesaria.

2) RBUI, un cruce de caminos

Si bien me centro en la desigualdad, donde una RBUI financiada redistributivamente parece una solución obvia, tampoco podemos olvidar los otros problemas ya señalados. Sociales (recortes al estado de bienestar, reformas laborales, privatización de las pensiones). Ecológicos, ya se están manifestando de muchas formas los límites del crecimiento (cambio climático, contaminación, extinciones, agotamiento de materias primas...) Feminismo, con el agotamiento del patriarcado. Racismo, cada vez más evidente ante el aumento de la inmigración ilegalizada. Cambio tecnológico, liberalizador de los trabajos más penosos y, paradójicamente, generador de paro y precariedad.

Problemas a los que el neoliberalismo ya ha demostrado que es incapaz de encontrar soluciones.

El modelo neoliberal también está agotado y tenemos que conseguir un cambio de rumbo.

Y la RBUI aparece como un elemento central en este necesario cambio de rumbo, pues, brevemente: Frente al cambio tecnológico y la precariedad permitirá una transición más suave entre aquellos empleos que desaparecen y los nuevos que (en mayor o menor medida) aparecerán. Para la transición ecológica limitará el chantaje del empleo. Contra el racismo de las personas "ilegales" afrontará el problema demográfico regularizando la necesaria inmigración. Contra la ideología falsa e interesada del "triunfo de los más capacitados" facilitará la transición a una economía de los cuidados...

Dentro de los problemas detectados (ecologismo, desigualdad, pobreza, feminismo, tecnología...) la RBUI aparece como un elemento central en su solución, un cruce de caminos en el que todos confluyen.

Y, al mismo tiempo, es un punto de encuentro entre distintas posiciones ideológicas alternativas al neoliberalismo (keinesianismo, marxismo, anarquismo, comunitarismo...). Una medida que se puede defender desde cualquiera de estas ideologías, como sucedió, y sucede, por otra parte, con todos los derechos humanos (a la vida, a la libertad, a la salud, a la educación...). Después de todo, la Renta Básica ya fue definida en el Congreso de Monterrey (art. 1.3) como "el derecho a una vida material digna"

3) RBUI y pensiones

La RBUI afectará a diversos sectores sociales y económicos. Por este motivo se está estudiando y ganando cada vez más apoyo en cada uno de ellos desde su perspectiva particular. Evidentemente, la RBUI nos afecta a todas las personas, incluidas las jubiladas, de manera similar por el simple hecho de ser miembros de la sociedad. Menos desigualdad, fin de la pobreza, aumento de la libertad para elegir nuestras vidas. Sociedades más justas, seguras y con mejor salud, especialmente la salud mental... Beneficios para la sociedad en su conjunto. También para nosotras/nosotros. También (y nos es importante) para los nuestros.

Pero obviamente debemos considerar algunas peculiaridades propias de nuestra situación. En el debate quiero introducir las siguientes:

1.- Pensiones no contributivas: Son ayudas públicas que buscan reducir la pobreza en casos de "invalidez" o jubilación. Su cuantía es siempre inferior a la de una RBUI por lo que serían reemplazadas por esta. Creo que no hay mucho debate, la RBUI significaría una mejora en estas prestaciones al alcanzar una cuantía suficiente (actualmente no lo es).

2.- Pensiones contributivas: Se basan en el sistema de reparto, financiándose principalmente con cotizaciones sociales descontadas mensualmente de las nóminas de los trabajadores en activo (una parte por cuenta del empleador y otra por cuenta del trabajador). Entiendo (y hay controversia, con estudios relevantes que no lo consideran así) que no pueden ser considerados “prestaciones públicas” del mismo tipo que los Subsidios, las Rentas Condicionadas, etc., asemejándose, para mi, más a un Seguro (de ahí, por cierto, el nombre de Seguridad Social) o, como los equipara Hacienda, a un salario.

Por lo tanto, sostengo que las pensiones contributivas deberían sumarse a la RBUI. Todo esto, obviamente, desde una consideración del financiamiento de la RBUI de carácter redistributivo, donde los que más tienen deben aportar más.

3.- También es necesario analizar el controvertido intento del neoliberalismo de cambiar el sistema de reparto por el de "capitalización" convirtiendo las pensiones en un fruto del "ahorro personal” de cada trabajador administrado por "fondos de pensiones" individuales o (en la obstinada pretensión del ministro Escrivá) de empresas. No hay espacio para analizarlos aquí, solo señalaré que la pretensión real de este sistema es incrementar la "financiarización" de la economía y que, a partir de la experiencia acumulada, solo beneficia a sus gestores, que cobran altas comisiones, nunca a los futuros pensionistas. Aquí solo toca mencionar que el monto restante al final se sumaría a la renta básica, igual que entiendo que debe suceder con la pensión contributiva en el sistema de reparto (sino, favoreceríamos claramente la capitalización).

Resumiendo, creo que desde la perspectiva de las y los pensionistas, la RBUI también será una mejora, brindando una mayor garantía a las pensiones no contributivas que se incluirían en la RBUI incrementando su cuantía, mejorando sustancialmente las pensiones contributivas de menor cuantía y menos, o nada, las de mayor cuantía, dependiendo del criterio final de financiamiento, y también clarificaría la Caja de la Seguridad Social, eliminando algunos "gastos impropios".

Y viviríamos en una sociedad más justa y segura.