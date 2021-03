El PSOE de Ceuta se vuelve animalista

El PSOE se ha vuelto animalista, me refiero al que está en la oposición en el Ayuntamiento de Ceuta. El PSOE de Delegación del Gobierno, como más o menos todos sabemos, es otro, aunque los dos tienen las mismas siglas no es que se lleven muy bien ni se entiendan mucho, yo diría que reman en direcciones opuestas. Lo que digo es un secreto a voces.

Tengo que felicitar al PSOE que está en el ayuntamiento, aunque muchísimo ha tardado en volverse animalista, por llevar al Pleno la dejadez palpable que hay con el tema de los gatos de la calle, de los cuales, a pesar de ser competencia exclusiva del ayuntamiento, han pasado todos los grupos políticos, incluido el PSOE.

A ver si ahora que el PSOE está a partir un piñón con el PP, consigue que de verdad se haga algo por la protección animal en general en la ciudad. Lo de la Captura, Esterilización y Suelta de los gatos de la calle..., está perfecto, pero hay mucho más por hacer.

Tanto ciudadanos anónimos y asociaciones venimos haciéndole el trabajo de forma altruista tanto al partido que gobierna, como al nuevo PSOE animalista, que no se había acordado del tema hasta ahora. Normal, están muy liados.

En campaña electoral sí que se suelen acordar de todo, ahí demuestran tener mucha capacidad de concentración. Lo digo porque al que escribe, desde el PSOE le aseguraron que iban a hacer mucho por todo lo relacionado con la protección animal. Fui tan tonto que hasta me lo creí. Y no solamente les voté, para más inri si cabe, hasta pedí el voto animalista para ellos. También hay que decir que las demás opciones eran peores, a excepción de PACMA, pero no se presentaba en Ceuta ni tenía posibilidades de conseguir nada en la ciudad.

Por supuesto, el PSOE no le llega al PACMA, ni a la suela del zapato, como se suele decir.

En el pleno, Vox le ha recriminado al nuevo PSOE animalista que la forma de sacrificar a los borregos en la fiesta musulmana no es la adecuada y que no es legal, o algo así. Yo hoy no voy a entrar en eso, pero solo decirle al PSOE que defender a unos animales sí y a otros no, tiene un nombre: especismo. Lo demás es populismo. Y también recordarle al PSOE, que hay activistas animalistas musulmanes que están en contra del sacrificio del borrego, y que por estar en contra más de una mujer ha ido a la cárcel, además de ser perseguidos en sus países de origen.