Señoritos y señoronas

A las señoras y señores de Vox ni les van ni les vienen las muertes de personas en el Mediterráneo. Tampoco parece que les conmueva las imágenes de madres llorando la muerte de sus pequeños por inanición en el éxodo en busca de una vida mejor. A estos, señoras y señores de Vox, todo lo que no sea una España grande (que no libre, ya que el concepto de Libertad de estos y estas no se corresponde con su significado), le trae al pairo. Si por ellos y ellas fuera cerrarían los recursos solidarios en aras a atender a los menores extranjeros no acompañados. El mensaje que lanzan es el de que vienen a aprovecharse de nuestros recursos. ¿No les suena? ¿Tanto tiempo ha pasado que este mensaje no nos trae faustos recuerdos, aunque sea de películas sobre el holocausto judío practicado por los nazis?

Como un dirigente socialista ha recordado, más o menos en estos términos: cambien el concepto "menas" por el de judío y se darán cuenta de que el mensaje es el mismo.

A estos clasistas (por utilizar un término suave) podríamos optar por ignorarlos para evitar darles publicidad gratuita. Es lo aconsejable. Pero ante mensajes xenófobos como el desprecio que predican a los cuatro vientos sin siquiera sonrojarse, no podemos permanecer en silencio.

Con estos mensajes descubren su verdadero rostro, sus verdaderas intenciones, su verdadero modelo de Estado. Pretenden una sociedad de patriotas sumisos, mientras ellos y ellas mantengan su estatus.

Lo mismo que no creen en la solidaridad, tampoco creen en la igualdad. Repartir las migajas es lo que ofrecen a través de disfrazados mensajes de arengas patrióticas.

El concepto que tienen de patria es muy particular. La concepción de España va unida al mantenimiento de sus privilegios. España no va ligada a la denominación de "españoles", sino a un pensamiento etéreo que liga con su forma de pensamiento arcaico e imperialista.

Así piensan los señores y las señoras de Vox; los señoritos y las señoronas de Vox.