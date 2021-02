El sentido común de la Sanidad

Sanidad ha decidido que no vacunará a los mayores de 55 años porque, según parece, la vacuna AstraZeneca no tiene suficientes garantías en personas de esa edad. Mientras, en Reino unido se está aplicando sin problemas. Vivimos con la incertidumbre, además, de que las otras vacunas lleguen con cuentagotas o no estén aprobadas todavía.

Hasta ahora, los mayores suponíamos que Sanidad era el organismo más adecuado para tomar estas decisiones. Hasta ahora. Este organismo ha decidido que se emplearán dosis con sanitarios y sociosanitarios que no están en primera línea ¿Qué quiere decir este término? ¿A qué ámbito de población corresponde? Su vaguedad es una manera de anteponerse ante el resto de la ciudadanía y, me pregunto si no es una modo encubierto de justificar vacunaciones que no se tendrían que haber hecho y, además, flexibilizar las que se harán. Seguimos con lo mismo: me cubro yo y que se mueran los demás.

En mi opinión, es una clara discriminación a quienes son los más vulnerables ante la Covid-19. A pesar de nuestro miedo hemos estado callados, esperando nuestro turno, ante la avalancha de insolidarios, incívicos, sinvergüenzas y caraduras que se han vacunado sin corresponderles y con la connivencia de mandos sanitarios que les han ayudado a conseguirlo. Y ahora quieren hacerlo de una forma legal.

Nos apartan de un plumazo, les da igual, ya hemos vivido suficiente ¿Dónde está el sentido común en Sanidad? La información que nos dan es poca, vaga y, presumo, llena de mentiras. No se tiene en cuenta que la mayor parte de la población que está muriendo es mayor de 55 años. El señor Iglesias comentó en su día, que si él pudiera, crearía farmacéuticas públicas. Misión imposible, pero sí podría ser el momento de incrementar el presupuesto dedicado a investigación en organismos públicos.