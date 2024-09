Síndrome posvacacional

Ya está, ya acabó. Por fin termina el verano y llega el colegio, el trabajo, las actividades extraescolares, en fin, la rutina que me centra y me da estabilidad. Lejos queda ya el caos y la locura de tantos días ociosos.

Odio la piscina pero odio más la playa y su modo de vida. Siempre me he preguntado por qué la playa atrae a tanta gente. Gente que el único esfuerzo que hace en todo el día es darse la vuelta para que el sol le queme bien por todos lados cual asador de pollos. Todo lleno de pegajosa arena y sal, el agua que no se está quieta, calor, aburrimiento supino… y por si fuera poco a pesar de la sequía reinante ¿duchas constantes para quitarte la sal, la arena, el aburrimiento? no eso no se quita con una ducha. El problema es que cuando se convive en familia no queda otra que de vez en cuando dar gusto a los demás padres/madres, no somos el único ejemplo que tienen... No sé cuál es la solución, sí se cuál no es el camino, el castigo, las prohibiciones, las largas charlas… pero qué mundo va a crear esta gente?? Me agarro como un clavo ardiendo a los restos que quedaron de mi educación cristiana, eso de creer en lo que no se ve, y de confiar que la semilla dará su fruto en algún momento. Estoy tranquilo, tenemos tiempo, la edad media en la que los hijos dejan el hogar familiar supera ya los 30 años.

Por si todo esto fuera poco, voy poniéndome al día con las noticias y veo que los nazis vuelven a ganar en Alemania (al menos tardaron un poco más que en España), la juventud, el mundo, se va escorando cada vez más a la derecha, leo un estudio-encuesta que refleja que más del 40% de la juventud cree que las dictaduras militares son mejores y acudir a estos reinos del absurdo.

¿He dicho familia? ¿Adolescentes? Al aumentar el tiempo de convivencia lógicamente aumenta el conflicto. Y sufro en el duelo, el duelo de que mis hijos no solo no practiquen mis valores sino que los desprecian. Les quiero, cómo no, son sangre de mi sangre y carne de mi carne, pero no me gustan. Ella pensando en ropa, maquillaje, en el cuidado de su pelo,… y despreciando a la gente que no comulgue con su concepto de estética… el, obsesionado con el fútbol, los videojuegos y consumista a tope, empatía cero. Me tragué unos cuantos libros y charlas sobre educación, todos coincidían en que la mejor manera de educar es el ejemplo ¡mentira! en casa nunca ha sido una prioridad ni la estética, ni la ropa, ni mucho menos el fútbol o el ocio virtual. Debe ser que lo mismo las reformas del gobierno, no ven claro que la democracia pueda solucionar sus problemas y mejorar sus vidas…

En fin… este año es inevitable padecer el síndrome posvacacional.