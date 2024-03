Los ucranianos han perdido la guerra, que no la contienda, que llevan a cabo contra Rusia. Me refiero a que Volodímir Zelenski, el Presidente del país, ha hipotecado por muchos años a los suyos por mor de las ayudas recibidas para contener a las tropas de Vladímir Putin. Hasta en el caso de que el ejército ucraniano consiguiese expulsar de su suelo a los rusos, Ucrania ya ha perdido la guerra. Porque la ayuda internacional no es gratis. Nunca lo es.

Aunque lo más dramático y triste siempre es la pérdida de vidas humanas y la segregación de las familias, la Economía del país va a estar muy tocada durante décadas. Los expertos en estos temas valorarán cuánto, tanto en tiempo como en riquezas.

No descubrimos nada con expresar que las guerras son un negocio para los de siempre. Y esta no lo iba a ser menos. Todos recordamos que, nada más iniciarse el conflicto, el aceite de girasol subió su precio en los supermercados más del doble de su valor. La especulación campa a sus anchas en momentos como este.

Los ciudadanos rusos también sufrirán (ya la están sufriendo) las consecuencias de la guerra contra Ucrania. Las medidas adoptadas por los países del bloque occidental hacen mella en la economía domestica de los rusos. También allí vencerán los de siempre, aunque se diese el caso de perder el conflicto. Nadie les preguntó (¡que cosa se me ocurre!) en referéndum si estaban de acuerdo en invadir Ucrania para “liberar” a los ciudadanos prorrusos en la región del Donbás.

Como la guerra se alarga ya más de tres años, ambos países quedarán mermados. Pero que Ucrania ya ha perdido la guerra es una realidad que ellos mismos perciben.