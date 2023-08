Comienzo este artículo (que no todo va a ser arrancar, un verbo pegajoso que ha aniquilado a sus competidores, sinónimos ma non troppo muchos de ellos) con la victoria pírrica del PP en las últimas elecciones generales. Pírrico ya no es lo que era, o no solo (un triunfo o una victoria obtenidos con más daño del vencedor que del vencido), sino que incrementó sus prestaciones con otra acepción (conseguido con mucho trabajo o por un margen muy pequeño), quizá forzado por la tozudez de la prensa deportiva que confundió durante mucho tiempo, hasta imponerse, “victoria pírrica” con “victoria por la mínima”. Pírrico, como saben, tiene que ver con Pirro, rey de Epiro, que tras la batalla de Heraclea exclamó: “Otra victoria como esta y tendré que regresar a Epiro solo”. Se refería a una victoria conseguida a un coste demasiado grande por el número de bajas sufridas entre los suyos. La frase de Pirro no hubiera sido tan significativa e influyente con una victoria por la mínima. En ese caso, como mucho, hubiera dicho “¡por los pelos!” o “¡uy!”.

De cualquier forma, dejo a la interpretación de quien quisiera leer estas líneas y opinar sobre el asunto si la victoria del PP ha sido pírrica, por la mínima, inútil, ni fu ni fa, inexistente o, por el contrario, extraordinaria. Aun a riesgo de equivocarme yo seguiré calificándola de pírrica en el sentido del gran coste que puede suponer para Feijóo, mucho mayor si, además de no alcanzar lo esperado, Ayuso decide sacar a pasear su dentadura (o sea, a MAR) y morder en el cuello al “ganador”. ¿Podría darse un nuevo “aplauñalamiento” como ocurrió con Casado?

Borja Sémper, disfrazado de Julia, la pintora de la serie, nos quiso dibujar un “verano azul”, bajo la dirección de Bendodo y Gamarra en este caso, que acabó la noche del 23J cuando los votos, tomando la voz de Pancho, anunciaron a gritos la muerte prematura de las ínfulas presidenciales de Feijóo, como si de Chanquete se tratara, aunque en la versión actual no todos lloraran, sino que hubo también risas y hasta sonrisas cínicas, o a mí me lo parecieron. De cualquier forma, el verano se fue tornando gris para la derecha por mucha CERA que pretendan dar a la izquierda con ese diputado ganado en el extranjero.

Cuando escribo estas líneas poco se sabe de cómo se desarrollarán los posibles pactos. Feijóo, moderadísimo, ha escrito a Sánchez para que lo deje gobernar y, es de suponer, le prometerá que no derogará el sanchismo (“anda, tontín, si era una broma”, le dirá). De momento, voces secundarias anunciaron que el PP está dispuesto a hablar con Junts (dentro de la Constitución, por supuesto, faltaría más), esos independentistas que hasta hace poco eran unos apestados para los populares. Tal posibilidad, planteada por Rollán como globo sonda, fue luego desechada por Alejandro Fernández, líder del PP catalán, Cuca Gamarra y otros dirigentes peperos de gran prestigio en el mundillo de los cambios continuos de opinión. Sin embargo, no sería de extrañar que, si es preciso para sus objetivos gobernantes, los que acusaron a Pedro Sánchez de querer trasladar la capital de España a Waterloo, residencia de Puigdemont, terminaran asegurando que “Waterloo es España dentro de España. ¿Qué es Waterloo si no es España?”, que el prófugo no es tan maléfico, solo travieso, y que Feijóo habla catalán en la intimidad.

Que se sepa nada está cerrado hasta ahora, repito. Estamos abiertos a cualquier posibilidad. Por ejemplo, es posible esperar en un próximo telediario algo así: “Arrancamos el programa de hoy con el anuncio del nuevo gobierno conservador de derogar el ”ingreso pírrico vital“”. Pero también lo es: “Arrancamos el programa de hoy con el anuncio del nuevo gobierno progresista de incrementar la ”pensión pírrica“”.

Propongo que arranquemos al verbo arrancar su espíritu totalitario y a lo pírrico retirarle su significado mínimo, aunque sé que en estas propuestas obtendré una derrota amplia.