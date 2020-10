El miedo a la COVID-19 se dejó notar en las elecciones autonómicas del pasado 12 de junio en Galicia y, sobre todo, en Euskadi. Es lo que se desprende del estudio postelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas publicado este miércoles y que arroja dos datos: el 14,2% de los abstencionistas gallegos responden que lo fueron "por miedo al contagio de coronavirus", un porcentaje que se eleva al 18,8% en el caso de los vascos.

En Euskadi, la abstención en las últimas elecciones, donde el PNV de Iñigo Urkullu fue el gran triunfador, marcó un récord del 47,2%, lo que supone trece puntos más que cuatro años antes. En Bilbao y Vitoria votó incluso menos de la mitad del electorado.







Preguntados por el motivo de su abstención, en Euskadi el 14,2% alegó el miedo al coronavirus en primer lugar y otro 4,6%, en segundo. En total, el 18,8% no votaron por temor a contagiarse en una comunidad que había registrado uno de sus primeros rebrotes un par de semanas antes de la cita electoral. En números redondos, ese porcentaje equivaldría a 160.000 personas, la diferencia entre los 900.000 votantes de 2020 y los 1.070.000 de 2016.

En las elecciones de aquel año, el 26,6% de los electores que se abstuvieron en este 2020 por miedo al virus habían votado a Elkarrekin Podemos; el 25,6% al PNV; y el 24,6% habían apoyado al PSE-EE.

El 14,2% de los abstencionistas gallegos lo fueron por miedo

En Galicia el porcentaje de abstencionistas por miedo al COVID-19 es más discreto. El 12,2% de los abstenciones lo fueron por miedo al contagio en primer lugar y el 2%, en segundo. En total, el 14,2% no votó por temor al coronavirus.







Este dato, que representa a uno de cada diez abstencionistas, no parece determinante en el resultado de la cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, la abstención en Galicia bajó cerca de cinco puntos respecto a los comicios autonómicos anteriores, situándose en torno al 41% en julio. En números absolutos, no votaron cerca de 920.000 personas. El 14,2% supone que unas 130.000 personas no lo hicieron por miedo.

Los que quisieron votar y no pudieron por la pandemia

Un grupo a parte de los abstencionistas y a quien el CIS pregunta también el motivo de que no votaran es el de aquellos que tenían intención de hacerlo, pero que finalmente no pudieron. En Galicia, el 38,8% de estos electores frustrados afirman que el coronavirus les impidió ejercer su derecho a voto en una campaña en la que el presidente de la Xunta y candidato del PP llegó a asegurar que este derecho estaba vetado para las personas infectadas.

Mientras en Galicia los motivos sanitarios fueron los más nombrados, por delante del 25,2% que alegó estar ausente o el 16,2% que no pudo acudir a las urnas ni votar por correo por motivos familiares, en Euskadi las personas que no pudieron votar, pese a querer hacerlo, por la pandemia fue del 19,8%. Una cifra muy inferior al 40,7% de los que estaban ausentes.